Argentyński Caritas przeprasza za modlitwę do Pachamamy

Diecezjalny oddział Caritas w Venado Tuerto wywołał kontrowersje, publikując na swoim Facebooku modlitwę do Pachamamy, inaczej Matki Ziemi, czyli inkaskiej bogini plonów i płodności. W ramach kulturowego „ubogacenia” katolickiej duchowości pracownicy argentyńskiego Caritasu podzielili się ze swoimi facebookowymi fanami następującym tekstem.

Zdrowaś Pachamamo, słodkie źródło naszego życia, bądź na zawsze czczona. Błogosławione owoce Twojego łona, nasz chleb powszedni, bądź błogosławiona teraz i na wieki. Spoglądaj ze współczuciem na to ludzkie stado, które niszczy cię z ambicji. Błogosławiona niech będzie twa łaskawość, Pachamamo. Moja ziemia wydana na pastwę szaleństwa. Ty jesteś źródłem życia i radości. Pachamamo, święta ziemio, Matko Boża, Dziewico Maryjo.

Intencją było wyrażenie „komunii z Franciszkiem”

Post przybliżał jednocześnie postać Pachamamy, stanowiącej mit, który zdaniem argentyńskich katolików powinien być „z korzyścią wykorzystany” przez Kościół. We wpisie pojawił się też cytat z papieża Franciszka: „Niektóre święta religijne mają sakralne znaczenie i są okazją do zgromadzeń i braterstwa. To są nowe drogi dla Kościoła i do osiągnięcia integralnej ekologii”.

Po wywołaniu burzy krytycznych komentarzy post z grafiką przedstawiającą pogańskie bóstwo i z tekstem modlitwy został usunięty, a na Facebooku Caritasu pojawiło się dość obszerne wyjaśnienie, z którego większość stanowią cytaty z dokumentu papieża Franciszka po Synodzie Amazońskim: „Chcemy przeprosić tych, którzy poczuli się urażeni naszym postem na temat Pachamamy, intencją było zakomunikowanie naszej komunii z Franciszkiem, który w Adhortacji Apostolskiej Querida Amazonia mówi do nas: «Jest to możliwe, aby przejąć w jakiś sposób rdzenny symbol, niekoniecznie uznając go za bałwochwalstwo. Mit naładowany duchowym znaczeniem może być wykorzystany i nie zawsze jest uważany za pogański błąd. Niektóre święta religijne mają sakralne znaczenie i są okazją do zgromadzeń i braterstwa, chociaż potrzebują stopniowego procesu oczyszczenia lub dojrzewania. Misjonarz dusz będzie starał się odkryć uzasadnione potrzeby i troski, które szukają ujścia w czasami niedoskonałych, częściowych lub błędnych sposobach ekspresji religijnej.”.. (79). Będzie z pewnością skoncentrowany na jednym Bogu i Panu, a jednocześnie w kontakcie z codziennymi potrzebami ludzi, którzy dążą do godnego życia…» (80)”.

