Nowy ambasador USA przy Watykanie. Kim jest nominat Joe Bidena?

Joe Biden wskazał byłego senatora Joe Donnelly'ego do reprezentowania Stanów Zjednoczonych w placówce dyplomatycznej przy Watykanie. Pochodzący ze stanu Indiana polityk powiedział, że nie może się doczekać współpracy ze Stolicą Apostolską na odcinkach wspólnych dla agendy lewicowych partii oraz linii pontyfikatu papieża Franciszka.

- Jeśli [nominacja] zostanie potwierdzona, z niecierpliwością czekam na współpracę ze Stolicą Apostolską w wielu różnych kwestiach, w tym praw człowieka, wolności religijnej, imigracji, zmian klimatycznych, pokoju i ubóstwa – skomentował Donnelly, deklarujący swoją przynależność do Kościoła katolickiego.

Polityk pro-life? Historia głosowań przeczy deklaracjom

Jak zwraca uwagę Matt Lamb na łamach LifeSiteNews, przyszły ambasador nie wspomniał o innych postulatach, których był aktywnym poplecznikiem, a które ustawiają go w kontrze do nauczania Kościoła. Będąc kongresmenem Joe Donnelly deklarował się jako polityk pro-life i ten tytuł powtarzały niektóre media. Przeczy temu historia jego głosowań, w których poparł m. in. finansowanie aborcji z pieniędzy podatników.

Ponadto były senator wyrażał publiczne poparcie dla „równości małżeństw”, to znaczy zrównania małżeństw ze związkami homoseksualistów. Sprzeciwiał się także wydanemu przez Donalda Trumpa zakazowi przyjmowania „transseksualistów” do służby wojskowej.

Wysoka ocena lobbingu LGBT

Human Rights Campaign, jedna z organizacji lobbujących na rzecz ideologii LGBT i sporządzająca rankingi „prawomyślności” amerykańskich polityków, przyznawała Donnelly'emu punktacje w przedziale od 80 do 85 procent. Dla porównania w podobnych rankingach katolicki gubernator Florydy Ron DeSantis zawsze otrzymywał 0 punktów. Joe Donnelly'emu nie udało się uzyskać kolejnej elekcji do Senatu USA, do czego przyczyniła się kampania organizacji pro-life, przy pomocy których udało się wybrać w jego miejsce republikanina Mike'a Brauna.

W czasie kampanii prezydenckiej poprzedzającej wyboru w 2020 roku Donnelly współtworzył inicjatywę „Katolicy za Bidenem”.

