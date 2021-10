Przegrana bitwa Bidena. Sąd apelacyjny przywrócił prawo pro-life w Teksasie

Zaledwie dwa dni trwało świętowanie w Partii Demokratycznej z powodu zablokowania teksańskiej ustawy chroniącej życie dzieci nienarodzonych po wykryciu bicia serca. Prokurator generalny Teksasu natychmiast zaskarżył do sądu apelacyjnego środową decyzję mianowanego przez Baracka Obamę sędziego Roberta Pitmana. W piątek wieczorem 5. Okręgowy Sąd Apelacyjny, uchodzący za jeden z najbardziej konserwatywnych sądów w USA, przywrócił prawo pro-life.

„Wspaniała wiadomość dzisiejszego wieczoru, 5. Sąd Okręgowy przywrócił administracyjną ważność #SB8 [numer tzw. ustawy o biciu serca – red.]. Będę walczył z federalnymi nadużyciami za każdym razem” – napisał na Twitterze teksański prokurator generalny Ken Paxton.

Kolejne starcie w Sądzie Najwyższym

Należy się spodziewać, że w kolejnym etapie sporu Waszyngton zaskarży decyzję sądu apelacyjnego do Sądu Najwyższego, o czym mówią przedstawiciele organizacji pro-life, komentujący bieżące wydarzenia.

- [Wyrok sądu apelacyjnego] to odpowiedź na nasze modlitwy. Texas Heartbeat Act ratuje przed aborcją około 100 istnień ludzkich dziennie i jesteśmy wdzięczni, że ten ogromny środek będzie nadal w mocy. Oczekujemy, że administracja Bidena złoży apelację do Sądu Najwyższego USA i jesteśmy przekonani, że Teksas będzie nadal odpierał ataki na nasze wysiłki ratowania życia. Texas Right to Life kontynuuje współpracę z innymi stanami, aby powtórzyć nasz sukces w całym kraju” – zapewnia dyrektorka ds. mediów i komunikacji, Kimberlyn Schwartz, z organizacji Texas Right to Life.

„Stawką jest życie”

Piątkowe orzeczenie nie było zaskoczeniem dla prezesa organizacji Texas Values, który ufał w praworządność sądu wyższej instancji. „Nikt nie jest zaskoczony, że sędzia mianowany przez Obamę wymyślił fałszywe powody, by wmówić naszym sędziom i urzędnikom ze stanu Teksas, że nie mogą wykonywać swojej pracy. Wiemy, że zostanie to obalone, prawdopodobnie do końca tego tygodnia” – mówił Jonathan Saenz jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sądu apelacyjnego. „Stawką jest życie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić dziecko z bijącym sercem” – zadeklarował.

Ustawę podobną do Texas Heartbeat Law wdraża właśnie rządzona przez katolickiego gubernatora, Rona DeSantis, Floryda.

Czytaj też:

Unia wszechwładna. Dyktatura aborcjonistówCzytaj też:

W PE debata o aborcji w Teksasie. Jaki: Nadzwyczajny poziom głupoty lewicyCzytaj też:

Była aborcjonistka: Promując szczepionki, Kościół wspiera aborcję