Pakistan: Chrześcijanin oskarżony w sfingowanym procesie stanął przed sądem

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) upomniała się o bezwarunkowe uwolnienie pakistańskiego chrześcijanina Nadeema Samsona, zielarza, który został oskarżony na podstawie tzw. prawa o bluźnierstwie. Mężczyzna przebywa w więzieniu od 2017 roku. We wtorek odbyła się rozprawa przed Sądem Najwyższym Pakistanu, w wyniku której strona chrześcijańska ma dzieję na zwolnienie oskarżonego za kaucją.

Pretekstem do oskarżenia był spór z właścicielem mieszkania, które wynajmował Samson. Gdy wypowiedział umowę w roku 2017, zwrócił się do właściciela budynku o zwrot wpłaconej kaucji w wysokości około 4000 dolarów. Właściciel, Sakhawat Dogar, odmówił oddania pieniędzy, po czym jako argumentu w sporze użył... oskarżenia o bluźnierstwo przeciwko islamowi.

Sfingowane dochodzenie przeciwko chrześcijaninowi z Pakistanu

Jak podaje serwis Asia News, dla uwiarygodnienia zarzutu kamienicznik skontaktował się z muzułmańskim kuzynem Nadeema Samsona, Abdulem Huq, który pracuje jako informator policyjny. Wspólnie założyli konto na Facebooku, które połączyli z danymi Nadeema, po czym opublikowali na nim serię postów obrażających Mahometa i islam.

W odpowiedzi na te działania, policja wkroczyła do mieszkania Samsona i w kajdankach odprowadziła do aresztu. Chrześcijanin był torturowany i zmuszany do przyznania się do stawianych mu zarzutów. Po czterech dniach, 29 listopada 2017 roku, trafił do więzienia w stanie krytycznym ze względu na obrażenia odniesione podczas przesłuchań.

