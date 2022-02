Kard. Müller o Drodze synodalnej i homoseksualizmie jako przyczynie nadużyć

Kard. Gerhard Müller udzielił wywiadu portalowi PCh24.pl, w którym komentuje stan współczesnego papiestwa w związku z wydaną właśnie w Polsce książką jego autorstwa, noszącą tytuł Jedność wiary. Kardynał odniósł się również do „schizmatyckiej i heretyckiej” Drogi synodalnej w Niemczech oraz do homoseksualizmu jako prawdziwej przyczyny problemu nadużyć seksualnych w Kościele.

Błąd Pawła VI – upolitycznienie papiestwa

Rozmówca Pawła Chmielewskiego przypomina, że najważniejszą komórką Stolicy Apostolskiej była Kongregacja Nauki Wiary, której on sam był prefektem za Benedykta XVI. Zmienił to Paweł VI, który dał prymat w Kurii Rzymskiej Sekretariatowi Stanu, który jest organem politycznym, a nie związanym przede wszystkim z głoszeniem wiary.

- W ten sposób w praktyce – choć nie w teorii – politykę papieską usytuowano ponad wiarą i jednością biskupów oraz wiernych. Naprawienie tego błędu uznałem za jeden z moich celów. Istotą papiestwa jest zjednoczenie Kościoła w wyznawaniu wiary w Chrystusa, Syna Boga żywego. W niej zawarte są wszystkie tajemnice chrześcijaństwa – podkreśla kard. Müller.

Jak wskazuje konserwatywny hierarcha, dopiero w drugiej kolejności papież jest odpowiedzialny za „przestrzeganie naturalnego prawa moralnego” i co za tym idzie, upominanie polityków, którzy stawiają własny interes ponad dobro wspólne narodów. „Papież jako pierwszy sługa Kościoła w imieniu Chrystusa nie ma nic wspólnego z absolutystycznym księciem czy nawet dyktatorskim mężem stanu. To nie pochlebcy, oportuniści i dworzanie są współpracownikami, na których powinien polegać następca św. Piotra, lecz jego bracia w Episkopacie, a zwłaszcza kardynałowie Kościoła rzymskiego” – dodaje.

Heretycka i schizmatycka Droga synodalna w Niemczech

Rozmówca PCh24.pl odnosi się do skandalicznych działań niemieckiej Drogi synodalnej, czyli ruchu duchownych i świeckich, którzy otwarcie kontestują nie tylko nauczanie Kościoła, ale nawet orzeczenia obecnego Watykanu, który stwierdził, że błogosławienie związków homoseksualnych czy święcenia kobiet nie są możliwe.

- Istnieje grupa schizmatyckich biskupów i heretyckich funkcjonariuszy świeckich, którzy dzięki swej władzy finansowej i administracyjnej pragną przekształcić Kościół w odrębną świecką organizację na swój marny obraz i podobieństwo. Pod względem formalnym i merytorycznym zaprzeczają oni Objawieniu i dążą do rozwoju w kierunku kościoła diametralnie sprzecznego z katolicką wiarą, wskazującą na pochodzenie, naturę i misję Kościoła, którą zdefiniował Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej Lumen gentium – ocenia kard. Müller.

Problem pedofilii to problem homoseksualistów wśród duchowieństwa

Kard. Gerhard Müller skomentował także oskarżenia wysuwane wobec Benedykta XVI jakoby miał celowo tuszować przypadki pedofilii jako metropolita Monachium i Fryzyngi. Hierarcha uważa je za pomówienia i wskazuje na istotną przyczynę przerażającej skali przypadków molestowania, o której milczą liberalne media i zwolennicy ideologii LGBT.

- Oczywiste jest, że ponad osiemdziesiąt procent ofiar nadużyć to chłopcy i młodzi mężczyźni. Już choćby z tego względu wyświęcanie mężczyzn, którzy mają głębokie skłonności homoseksualne lub są niezdolni do powstrzymania się od aktywności seksualnej jest zbrodnią przeciwko potencjalnym ofiarom i bluźnierstwem przeciwko świętości urzędu kapłańskiego. Każdy, kto wbrew naturalnemu prawu moralnemu i Bożemu przykazaniu pozwala przystępować do ołtarza święceń mężczyznom, którzy nie mogą i nie chcą przestrzegać przykazania czystości, jest współwinny wykorzystywania seksualnego nastolatków lub dorosłych. Dlaczego amerykański były kardynał McCarrick, zwolennik liberalizmu progresywnego, nie stanowi odstraszającego przykładu? – przekonuje kard. Müller.

