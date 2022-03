San Francisco: Transmisja z modlitwy o pokój zakłócona przez cyberatak

Metropolita San Francisco, abp Salvatore Cordileone, odpowiedział na apel papieża Franciszka, organizując post i modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. „Małe ofiary czynione z miłości przynoszą rzeczywiste efekty” – podkreślił arcybiskup, zachęcając do udziału w inicjatywie.

Abp Cordileone organizuje Różaniec w intencji pokoju

Hierarcha prowadził modlitwę różańcową w Środę Popielcową i była ona nadawana online, aby umożliwić dołączenie większej ilości wiernych. Popularny konserwatywny biskup znany jest z umiejętności konsolidowania dużych ilości osób tak jak miało to miejsce w przypadku modlitwy i postu za nawrócenie proaborcyjnej spikerki Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, która deklaruje się jako „katoliczka”.

Być może z tego powodu został podjęty, jak twierdzi diecezja, cyberatak, który uniemożliwił transmisję Różańca. Władze diecezji zwróciły się do firmy hostingowej odpowiadającej za stronę internetową, ale ta nie była w stanie namierzyć źródła zakłóceń. Obecnie FBI prowadzi śledztwo w sprawie, a jak przekazał wikariusz generalny diecezji San Francisco, ks. Patrick Summerhays, „dowody zdecydowanie sugerują, że był to cyberatak”.

Wskazuje się, że był to atak hakerski typu distributed denial of service polegający na blokadzie usług poprzez spowodowanie przez boty tak dużego ruchu, że serwer nie jest w stanie go obsłużyć. Liczba wysłanych próśb o dołączenie do streamingu została oceniona jako podejrzanie duża i doprowadziła do przeciążenia i zablokowania strony internetowej diecezji.

