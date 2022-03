Ukraińscy biskupi wzywają papieża, by poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi

Rzymskokatoliccy biskupi z Ukrainy zwrócili się do papieża Franciszka z apelem, aby spełnił prośbę Matki Bożej wyrażoną w objawieniach fatimskich. Chodzi o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, aby błędy tego kraju nie zalały całego świata. W wydanym w Środę Popielcową krótkim komunikacie hierarchowie proszą urzędującego papieża o dokonanie tego aktu w celu zakończenia wojny wywołanej przez Rosję.

Apel ukraińskich biskupów do papieża Franciszka

„Ojciec Święty! W tych godzinach niezmierzonego bólu i straszliwej udręki naszego ludu my, biskupi Konferencji Episkopatu Ukrainy, jesteśmy rzecznikami nieustannej i serdecznej modlitwy, wspieranej przez naszych kapłanów i osoby konsekrowane, którą otrzymujemy też od wszystkich chrześcijan w intencji, by Wasza Świątobliwość poświęcił naszą Ojczyznę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi” – czytamy.

„Odpowiadając na tę modlitwę, pokornie prosimy Waszą Świątobliwość o publiczne dokonanie aktu poświęcenia Najświętszemu Niepokalanemu Sercu Maryi Ukrainy i Rosji, zgodnie z prośbą Matki Bożej Fatimskiej” – dodają biskupi. Apel kończy się wezwaniem modlitewnym: „Niech Matka Boża, Królowa Pokoju, przyjmie naszą modlitwę: Regina pacis, ora pro nobis!”.

Kard. Burke jednym z orędowników poświęcenia Rosji

Od lat konserwatywni biskupi katoliccy wzywają papieży do dokonania tego aktu. Robił to m. in. kard. Raymond Leo Burke za pontyfikatu Franciszka. Przypomniał on przesłanie Matki Bożej m. in. podczas swojego wystąpienia w Rzymie w 2017. „Jest oczywiste, że konsekracja Rosji nie została przeprowadzona w sposób, o który prosiła Matka Boża. Uznając konieczność całkowitego nawrócenia się z materializmu ateistycznego i komunizmu do Chrystusa, wezwanie Naszej Pani Fatimskiej, aby poświęciła Rosję Jej Niepokalanemu Sercu zgodnie z Jej wyraźnymi instrukcjami, pozostaje pilną potrzebą” – mówił kardynał.

