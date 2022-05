"Seksualność, która daje życie". Historie adopcji LGBT na stronie Synodu o Synodalności

Na początku maja na oficjalnej stronie Synodu o synodalności (SynodResources.org), która jest prowadzona przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów, pojawiły się "świadectwa pro-life" pochwalające adopcję dzieci przez pary homoseksualne.

Trzy historie przesłała przewodniczącą synodu z parafii Niepokalanego Poczęcia w Hendersonville w Północnej Karolinie w USA Noelle Therese Thompson.

"Historia pro-life Parkera"

Pierwsza historia nosi tytuł "Historia pro-life Parkera". Bohaterką jest kobieta, która chciała dokonać aborcji, ale jednak zdecydowała się oddać dziecko do adopcji, ponieważ jej przyjaciel (będący w związku z osobą tej samej płci) chciał mieć potomstwo. Historia kończy się przesłaniem, że para homoseksualna uratowała życie dziecka.

– Dziś Parker jest ośmioletnim chłopcem z dwojgiem kochających rodziców, Karlem i Diego, których związek uchronił to dziecko przed aborcją – można przeczytać na stronie.

"Historia seksualności, która daje życie"

"Historia seksualności, która daje życie" to opowieść o parze osób tej samej płci, którzy adoptowali nastolatków z upośledzeniem umysłowym.

"Warto zauważyć, biorąc pod uwagę fakt, że niemożliwe jest, aby poważnie zaburzona seksualność »dawała życie«, że na stronie internetowej w odniesieniu do tych historii napisano wyraźnie: »Tytuły są naszego autorstwa«" – zwraca uwagę portal LifeSiteNews.com.

"Duch pro-life"

Trzecie świadectwo to historia mężczyzny, który jest nauczycielem w katolickiej szkole. Razem z partnerem "decydują się na przygarnięcie, pokochanie i adoptowanie małych dzieci z zagranicy, aby w ten sposób wyciągnąć je ze skrajnego ubóstwa".

"Największym smutkiem nauczyciela jest to, że musi on ukrywać swoją seksualność, aby utrzymać pracę w instytucji kościelnej, i że nie czuje się mile widziany w Kościele katolickim właśnie z powodu swojej seksualności, którą uważa za daną mu przez Boga, i to pomimo tego, że stara się kochać biednych i pozbawionych środków do życia, podejmując decyzję o adopcji w duchu pro-life" – napisano na stronie SynodResources.org.

Zezwolenie na grzech śmiertelny?

Portal LifeSiteNews.com zwraca uwagę, że umieszczenie powyższych historii na watykańskiej stronie i opisanie ich w pozytywnym świetle może być uznane za skandal. Portal przywołał tutaj fragment z Pisma Świętego mówiącego o sodomii oraz punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego, który określa to jednym ze "szczególnych grzechów śmiertelnych, które są tak złe, iż mówi się o nich, że są grzechami wołającymi o pomstę do nieba".

LifeSiteNews wskazało, że Sekretariat Generalny Synodu Biskupów przyzwala na "przemoc" wobec dzieci, zgodnie z własnym nauczaniem. Powołano się tutaj na Kongregację Nauki Wiary, która jasno określiła: "Zezwolenie na adopcję dzieci przez osoby żyjące w związkach jednopłciowych oznaczałoby w istocie czynienie przemocy wobec tych dzieci poprzez umieszczenie ich w środowisku, które nie sprzyja ich pełnemu rozwojowi ludzkiemu.

Dla poparcia argumentów przywołano również opinię kobiety, która została wychowana przez parę jednopłciową. – Dziecko zasługuje na matkę i ojca. Jest to podstawowe prawo człowieka. Rodzicielstwo nie jest prawem. (…) Żadna homofobia na świecie nawet nie konkuruje z tą społecznie akceptowaną dehumanizacją dzieci – podkreślała Brittany Klein.

Zastrzeżenie Sekretariatu Synodu Biskupów

"Publikacja jakiejkolwiek wypowiedzi nie powinna być rozumiana jako zatwierdzenie jej treści; nikt też nie powinien interpretować takiej publikacji jako aktu formalnego uznania przez Sekretariat Generalny Synodu Biskupów grupy lub wspólnoty przesyłającej daną wypowiedź" – napisano na stronie.

