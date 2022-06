"Legalna Aborcja do kosza". Obrońcy życia apelują do posłów w sprawie projektu Lewicy

W dniach 22-23 czerwca odbędzie się posiedzenie Sejmu, na którym zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”. Chodzi o legalizację aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Projekt został złożony pod koniec marca tego roku przez Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów. W skład tego komitetu wchodzi m.in.: Strajk Kobiet, Aborcyjny Dream Team, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom oraz przedstawicielki partii Lewicy, Zielonych i PPS. Projekt podpisało niecałe 202 tys. osób. Wśród założeń zawartych w przepisach jest m.in. możliwość zabijania nienarodzonych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ do 12. tygodnia ciąży, bez pytania pacjentki o powód, a także możliwość uśmiercenia dziecka po 12. tygodniu w przypadku "wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego".

Projektowi "Legalna Aborcja" sprzeciwiają się obrońcy życia

W sprawie projektu do posłów apelują obrońcy życia. Fundacja Życie i Rodzina zorganizowała akcję "Legalna Aborcja do kosza". – Niech nikt nie łudzi się, że chodzi o jakieś dobro i prawa kobiet – to realizacja zleceń lobby aborcyjnego, które swoich mocodawców ma poza granicami Polski – podkreślają członkowie Fundacji. Zwracają uwagę, że celem lobby jest "rozkręcenie biznesu aborcyjnego" w naszym kraju i czerpanie z tego zysków finansowych.

Do posłów trafi petycja o odrzucenie projektu ustawy "liberalizującej aborcję". "Chcemy, by zobaczyli, że ich wyborcy nie chcą tego obrzydliwego projektu i domagają się jego odrzucenia w pierwszym głosowaniu! Nie można pozwolić na to, by haniebne pomysły zwolenników aborcji były brane pod uwagę w polskim Sejmie" – zaznaczyła Fundacja Życie i Rodzina. Zdaniem obrońców życia "promotorzy tej ustawy nie mają szacunku ani do życia dzieci, ani do prawa i Konstytucji".

Fundacja Życie i Rodzina rozpoczęła Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą "Aborcja to zabójstwo", która może zablokować promowanie aborcji. Zbiórka podpisów odbywa się w wielu miastach Polski.

