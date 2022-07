"Teologia wymaga postępu". Papieska Akademia Życia broni książki o antykoncepcji

W ostatnim czasie Papieska Akademia Życia opublikowała książkę pod tytułem "Teologiczna etyka życia”. Pismo, Tradycja, Wyzwania Praktyczne. Jest to zbiór esejów, które zostały zaczerpnięte z trzydniowego interdyscyplinarnego seminarium sponsorowanego przez Papieską Akademię Życia.

O publikacji poinformował portal Life Site News, zwracając uwagę, że książka promuje antykoncepcję i sztuczne zapłodnienie, w taki sposób jakby do tej pory nie zostały one w sposób jednoznaczny potępione przez Kościół katolicki. Z publikacji wynika, że obie te kwestie są tematami, nad którymi należy podjąć społeczną dyskusję.

"To, co jest dzisiaj niezgodą, może się zmienić"

Life Site News udostępnił wiadomość na Twitterze. W komentarzach pojawiła się odpowiedź Papieskiej Akademii Życia. "Nie było odstępstwa (od nauczania Kościoła), ale debata i dialog, jak zawsze sugeruje Kościół – metodą »quaestiones disputatae«!" – czytamy.

Użytkownicy portalu nie szczędzili słów krytyki wobec nowej książki. Jednemu z internautów Papieska Akademia Życia odpisała: "Bądź ostrożny: to, co jest dzisiaj niezgodą, może się zmienić". "To nie jest relatywizm, to dynamika rozumienia zjawisk i nauki: Słońce nie obraca się wokół Ziemi. W przeciwnym razie nie byłoby postępu i wszystko stałoby w miejscu. Nawet w teologii. Pomyśl o tym" – argumentowała dalej Akademia.

Papieska Akademia Życia znana jest z kontrowersji dot. moralnego nauczania Kościoła katolickiego. Pod koniec czerwca, po wyroku Sądu Najwyższego USA dot. ochrony życia, Akademia wezwała do "wolnej od ideologii" debaty na temat ochrony życia. "Nie jest słuszne, aby kwestia ta została odłożona na bok bez odpowiedniego ogólnego rozpatrzenia. Ochrona i obrona życia ludzkiego nie jest kwestią, która może pozostać ograniczona do wykonywania praw indywidualnych, lecz jest sprawą o szerokim znaczeniu społecznym" – możemy przeczytać w oświadczeniu Papieskiej Akademii Życia w tej sprawie.