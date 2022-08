Niemcy: Potwierdzono zarzuty o przestępstwa seksualne wobec zmarłego biskupa

Według komunikatu episkopatu niemieckiego z 8 sierpnia z raportu komisji wynika, iż hierarcha pomagał unikać odpowiedzialności karnej duchownym, którzy wykorzystywali seksualnie nieletnich i wspierał ich finansowo z pieniędzy Kościoła niemieckiego oraz sam popełnił co najmniej 16 takich czynów. W latach 1977-88 był on dyrektorem generalnym „Adveniat” – dzieła pomocy katolików niemieckich dla Ameryki Łacińskiej.

Porażający raport

148-stronicowe sprawozdanie komisji przygotowała w imieniu Stowarzyszenia Diecezji Niemieckich tamtejsza prawniczka Bettina Janssen. Zwróciła ona uwagę, że bp Stehle ułatwiał księżom oskarżanym o wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży wyjazdy do innych krajów latynoamerykańskich, opłacając je z pieniędzy, jakie Niemiecka Konferencja Biskupów przeznaczała na „Adveniat”, a więc na pomoc dla Ameryki Łacińskiej.

Według Janssen przestępstwa opisane w raporcie wydarzyły się w okresie posługi kapłańskiej Stehlego w stolicy Kolumbii – Bogocie [lata pięćdziesiąte XX w.], gdy był on dyrektorem generalnym „Adveniat” w Essen [1972-84] oraz biskupem w Ekwadorze [1983-86 – biskup pomocniczy w Quito i 1987-2002 – pierwszy biskup nowo utworzonej diecezji Santo Domingo de los Colorados].

Prawniczka zaznaczyła, że przestępstw, jakie popełnił ten hierarcha, mogło być więcej, toteż „potrzebne są rozważne wysiłki wraz z odpowiednimi diecezjami latynoamerykańskimi, aby dotrzeć do tych, którzy mogli być poszkodowani”. Jej zdaniem, „aby uzyskać pełniejszy obraz, trzeba zbadać dogłębnie, w jakim stopniu poszczególne władze kościelne wiedziały o postępkach Stehlego i jakie miały one skutki”.

– Jesteśmy wdzięczni za przeprowadzenie tego śledztwa. Jest to część prawdy, z którą jako Kościół w Niemczech i na całym świecie musimy się zmierzyć – powiedział obecny dyrektor generalny dzieła pomocy ks. Martin Maier SJ. Wyraził poparcie dla polityki „zero tolerancji” ze strony Kościoła dla przypadków przestępstw seksualnych oraz dla ich ofiar w Niemczech i Ameryce Łacińskiej.

Biskup Stehle

Emil Lorenz (w Ameryce zwany Emilio Lorenzo) Stehle urodził się 3 września 1926 r. w Mühlhausen-Erdwangen w Badenii-Wirtenberdze. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 1951 r. jako kapłan archidiecezji fryburskiej. W 1957 r. wyjechał do pracy misyjnej w Kolumbii, nie tracąc jednak więzi ze swą ojczyzną.

W 1969 r. został doradcą nowo powstałej fundacji „Adveniat”, w trzy lata później powołano go na zastępcę dyrektora generalnego, a w latach 1977-88 był jej dyrektorem generalnym. Równolegle do tych obowiązków pełnił ważne zadania w Kościele latynoskim. 16 lipca 1983 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Quito (sakrę nominat przyjął 25 września tegoż roku w Rzymie), skąd 5 stycznia 1987 r. papież przeniósł go na przełożonego utworzonej w tym dniu prałatury tertorialnej Santo Domingo de los Colorados, a po podniesieniu jej do rangi diecezji 8 sierpnia 1996 r. został jej pierwszym biskupem. Z urzędu tego ustąpił 11 maja 2002 r.

W 1972 r. biskupi niemieccy powołali go na pierwszego dyrektora biura koordynacji misjonarzy fideidonistów z tego kraju, pracujących w Ameryce Łacińskiej. Ks. Stehle piastował to stanowisko do 1984. W 1986 otrzymał Wielki Krzyż Zasługi rządu niemieckiego za swój udział w uwolnieniu siedmiu robotników niemieckich w Nikaragui i za wkład do procesu pokojowego w Salwadorze.

Po zakończeniu swej posługi w Ekwadorze w 2002 r. wrócił do Niemiec i zamieszkał w Konstancji na granicy ze Szwajcarią, gdzie do 2006 r. udzielał się jako biskup-senior. Tam też zmarł 16 maja 2017 r. w wieku prawie 91 lat.

Fundacja „Adveniat”, prowadząca łącznie około 3 tys. projektów w Ameryce Łacińskiej i rozporządzająca budżetem w wysokości 45 mln euro, jest największą organizacją europejską pomagającą temu kontynentowi i Karaibom. W 2019 r. wraz z innym niemieckim dziełem pomocy „Misereor” były bardzo aktywne, a nawet krytykowane za swoje wpływy w Panamazońskiej Sieci Kościelnej (REPAM) i na zgromadzeniu Synodu Biskupów dla Amazonii w Watykanie w październiku tegoż roku.

Czytaj też:

Media: Nieprawidłowości w pracach Państwowej Komisji ds. PedofiliiCzytaj też:

Sondaż: Czy Kościół jest autorytetem? Polacy zabrali głos