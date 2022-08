Patriarcha Cyryl nie pojedzie do Kazachstanu na światowy kongres

Wydarzenie odbędzie się 14-15 września. Brak obecności Cyryla oznacza, że nie spotka się on tam „na marginesie” tego wydarzenia z papieżem Franciszkiem - poinformował w środę agencję RIA Novosti szef Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS), metropolita wołokołamski Antoni. Wizyta Ojca Świętego w Kazachstanie zaplanowana jest na 13-15 września.

„Bardzo doceniamy inicjatywy przywódców Kazachstanu na rzecz rozwoju dialogu międzyreligijnego, uważamy je za ważne i aktualne. W tym roku, z błogosławieństwem Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla, Rosyjski Kościół Prawosławny będzie reprezentowany przez delegację oficjalną. W konferencji nie weźmie udziału sam Jego Świątobliwość Patriarcha. I w związku z tym jego spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kazachstanie nie jest planowane - powiedział RIA Novosti metropolita Antoni, odpowiadając na pytanie o to, czy Kazachstan będzie gospodarzem drugiego w historii spotkania przywódców dwóch największych Kościołów chrześcijańskich we wrześniu bieżącego roku.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, zdaniem metropolity, zawsze przywiązywała dużą wagę do udziału w kongresach przywódców religii światowych i tradycyjnych, organizowanych przez kierownictwo Kazachstanu. Wśród nich, zauważył, „w roku 2012 Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl osobiście uczestniczył w pracach kongresu”.

Cyryl nie spotka się z Franciszkiem

„Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że do niedawna trwały przygotowania do drugiego spotkania Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla z Moskwy i Całej Rusi z papieżem Franciszkiem. Pierwsze takie spotkanie odbyło się, jak wiadomo, w lutym 2016 roku w Hawanie, na Kubie. Od wiosny bieżącego roku, ku naszemu głębokiemu zadziwieniu, w watykańskim komunikacie publicznym ogłoszono publicznie, że przygotowania do spotkania zostały zawieszone, a samo spotkanie nie odbędzie się - przypomniał metropolita Antoni.

Zapewnił, że „od tego czasu żadna propozycja z Watykanu dotycząca ewentualnego zorganizowania spotkania w innym czasie i miejscu nie wpłynęła do Moskwy oficjalnie”.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, „oczywiście wzięła pod uwagę publiczne oświadczenia zarówno samego papieża Franciszka, jak i jego najbliższych współpracowników, przekazane za pośrednictwem prasy, że papież zamierza spotkać się z Jego Świątobliwością Patriarchą Cyrylem na marginesie VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Kazachstanie. Jednak, powtarzam, do chwili obecnej nie nawiązano w tej sprawie żadnego oficjalnego kontaktu” - podkreślił metropolita Antoni.

Zdaniem przedstawiciela Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, spotkanie patriarchy moskiewskiego i papieża „nie może odbywać się na uboczu, nawet jeśli jest to tak znaczące wydarzenie jak Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Musi stać się samodzielnym wydarzeniem ze względu na jego szczególne znaczenie". A takie spotkanie, kontynuował metropolita Antoni, „powinno być przygotowane z największą starannością, jego program musi być uzgodniony, dokument będący jego wynikiem musi być wcześniej przemyślany”.

Przykładem dla Cerkwii rosyjskiej w tym zakresie jest przygotowane wcześniej spotkanie patriarchy Cyryla i papieża Franciszka w Hawanie, po którym obydwaj przyjęli ważną deklarację końcową. „Aktualność tego dokumentu nie straciła na znaczeniu także dzisiaj, mimo że od spotkania minęło kilka lat. Do niedawna co roku organizowaliśmy wspólne wydarzenia, podczas których zastanawialiśmy się nad przesłaniami, które Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl i Papież Franciszek sformułowali w oświadczeniu końcowym wyniki swojego spotkania” - powiedział metropolita Antoni.

„Wychodzimy od tego, że nowe spotkanie powinno być przygotowane poważnie w ten sam sposób. Dla jego organizacji musi odbyć się niezbędny w takich przypadkach proces przygotowawczy. Mogę stwierdzić, że do dnia dzisiejszego nie poczyniono żadnych przygotowań do nowego spotkania” – zakończył przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

Szef służby prasowej Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował wcześniej oficjalnie, że papież Franciszek odbędzie podróż apostolską do Kazachstanu w dniach 13-15 września z okazji VII Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Wcześniej, podczas rozmowy z szefami jezuickich wydawnictw w Europie, papież wyraził nadzieję, że we wrześniu w Kazachstanie spotka się z patriarchą Moskwy i Wszechrusi, Cyrylem.

16 sierpnia patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl rozmawiał z prezydentem Kazachstanu Kassymem-Żomartem Tokajewem o dialogu międzyreligijnym w republice i współdziałaniu państwa i Kościoła.

Ponadto wcześniej metropolita wołokołamski Antoni, spotkał się z papieżem Franciszkiem z inicjatywy Watykanu - rozmowa, jak powiedział agencji RIA Novosti, była „znacząca i długa”. Natomiast w środę 24 sierpnia metropolita Antoni spotkał się w Moskwie w Wydziale Zewnętrznych Stosunków Kościelnych z nuncjuszem apostolskim w Rosji, arcybiskupem Giovannim D'Agnello - według strony internetowej OWCS „"strony omówiły kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania".

