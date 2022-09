Bp Olszowski: Porozumienie Jastrzębskie jest aktualne

W kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju w 42. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" odbyła się Msza Święta, podczas której homilię wygłosił biskup pomocniczy katowicki – poinformowała w sobotę Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Szczególna umowa

Duchowny zwrócił uwagę na różnorodność umów podpisywanych przez człowieka. Zaznaczył, że jako chrześcijanie "weszliśmy przez Chrzest w przymierze z Bogiem". – Ta szczególna umowa, podpisana krwią Jezusa Chrystusa, jest bardzo prosta i czytelna. Bóg przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa daje nam swoją pomoc w walce ze złem i życie wieczne. Jezus Chrystus stał się Pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem – stwierdził biskup Olszowski. Dodał także, że na mocy tej umowy Bóg oczekuje w zamian naszego zaufania i miłości. – Zaufać Bogu to pełnić Jego wolę, a więc wypełniać przykazania miłości Boga i człowieka, bo w nich zawierają się wszystkie inne przepisy i prawa – zaznaczył.

Nawiązując do fragmentu Ewangelii, hierarcha odniósł się do prawa do przestrzegania szabatu i jego właściwego rozumienia. – Ma ono być stosowane z miłością, a więc jeśli miłość tego wymaga, może być zawieszone, bo Król Miłości, Syn Człowieczy jest Panem także szabatu (...) Jeśli Bóg w naszym życiu, narodzie, państwie będzie na pierwszym miejscu, to będziemy naprawdę wolni – powiedział biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej.

Porozumienie Jastrzębskie

Biskup oznajmił również, że "Porozumienie Jastrzębskie jest wezwaniem do poszanowania wolności, szacunku i godności człowieka, do przestrzegania jego praw w duchu miłości”. – Sprawiedliwość domaga się uznania drugiego człowieka za równego sobie. Równi i równiejsi są produktem totalitaryzmów – zauważył.

Porozumienie Jastrzębskie zostało podpisane 3 września 1980 roku w Jastrzębiu-Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy", obecnie "Zofiówka", przez Komisję Rządową i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jest zaliczane do Porozumień Sierpniowych. Objęto nim 56 zakładów pracy tworzących Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przy KWK "Manifest Lipcowy".

