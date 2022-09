"Bóg jest życiem, Bóg jest rodziną". Ks. Chmielewski zaprasza na Marsz dla Życia i Rodziny

Tegoroczne hasło Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny nawiązuje do przysięgi małżeńskiej. Organizatorzy chcą tym samym podkreślić wartość sakramentu małżeństwa i jego piękno.

Ozdoba: Chcemy dać publiczne świadectwo o wartości małżeństwa

– Małżeństwo kobiety i mężczyzny, nierozerwalny związek dwóch kochających się osób to fundament życia społecznego i rodzinnego – wskazuje prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba. Przypomina, że według danych statystycznych w Polsce rozpada się obecnie co trzecie małżeństwo.

– W obliczu tak bolesnych statystyk, maszerując pod hasłem "I ślubuję Ci", chcemy dać publiczne świadectwo o znaczeniu i wartości małżeństwa jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny – powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Ks. Chmielewski: Bóg jest rodziną

Podczas wydarzenia odbędzie się Msza święta, której przewodniczyć będzie salezjanin, ks. Dominik Chmielewski. – Zapraszam Was wszystkich, abyśmy objawiali Boga, który jest rodziną na Marszach dla Życia i Rodziny – apelował duchowny.

– Bóg jest rodziną. Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tworzy relacje rodzinne. Bóg jest życiem. Jeśli chcemy manifestować Jego miłość do każdego z nas, miłość do każdego człowieka, miłość do życia, miłość do rodziny, potrzebujemy manifestować Boga, który jest rodziną – przekonuje ks. Chmielewski.

Rekolekcjonista podkreśla, że to Bóg jest źródłem wszelkich relacji rodzinnych, łączących małżonków, ale i rodziców z dziećmi. Podczas wydarzenia salezjanin będzie mówił m.in. o niezwykłej więzi i błogosławieństwie, jakiego może doświadczyć dwoje ludzi połączonych sakramentem małżeństwa.

Czytaj też:

Wielka Brytania. Nowa minister zdrowia atakowana za poglądy pro-lifeCzytaj też:

Chile bez "prawa" do aborcji. Obywatele zagłosowali w referendum