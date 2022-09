Kalifornia będzie kompostować ludzi? Biskupi krytykują szokujące przepisy

Do podpisania kontrowersyjnej ustawy doszło w ubiegłą niedzielę. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zezwolił na kompostowanie ludzkich szczątków.

Zapisom nowej ustawy sprzeciwiła się stanowa Konferencja Biskupów.

Kompostowanie ludzkich szczątków

Kompostowanie szczątków ludzkich nazywane jest również naturalną redukcją organiczną (NOR). Do tej pory proces ten zalegalizowany jest w kilku stanach USA, m.in. w Waszyngtonie. Polega on na tym, że ciało umieszcza się w pojemniku wielokrotnego użytku, w którym drobnoustroje i bakterie rozkładają je do gleby w ciągu 30-45 dni.

Gleba, w której skompostowane zostaną ludzkie szczątki może być wykorzystana do celów prywatnych, np. w ogródku lub na farmie. W innych przypadkach podlega takim samym ograniczeniom jak w przypadku rozrzucania skremowanych szczątków.

Sprzeciw biskupów wobec nowego prawa w Kalifornii

Katolicka Konferencja stanowa już w czerwcu tego roku, w liście skierowanym do władz, sprzeciwiała się projektowi ustawy. Zdaniem dyrektor wykonawczej Kalifornijskiej Konferencji Katolickiej Kathleen Domingo stosowanie metody kompostowania ciała, która została opracowana dla zwierząt gospodarskich powoduje "niefortunne duchowe, emocjonalne i psychologiczne zdystansowanie się od zmarłego". Dodała, że poprzez kompostowanie ludzkich szczątków "redukuje się ludzkie ciało do zwykłego towaru jednorazowego użytku".

Z kolei autorka przepisów Cristina Garcia z D-Bell Gardens przekonywała, że metoda kompostowania jest "bardziej ekonomiczna i przyjazna dla środowiska niż tradycyjne metody pochówku i może pomóc w zmniejszeniu przepełnienia cmentarzy". Kompostowanie ludzkich szczątków w Kalifornii będzie możliwe od 2027 roku.

