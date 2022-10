"Ksiądz nie jest osobą taką, jak każda inna". Kard. Robert Sarah o kryzysie w Kościele

Na portalu "Katholisches.info" przytoczono wywiad z kard. Robertem Sarahem. Rozmowę przeprowadził jeden z felietonistów portalu "Valeurs Actuelles". Były prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mówił o roli kapłana. W rozmowie odwołał się do swojej nowej publikacji pt. "Pour l'éternité", która zawiera rozważania o powołaniu do kapłaństwa.

"Portret kapłana takiego, jakiego pragnął go Chrystus i jakiego potrzebuje świat"

Kard. Sarah w swojej książce rysuje "duchowy portret kapłana takiego, jakiego pragnął go Chrystus i jakiego potrzebuje dziś świat". Warto zauważyć, że purpurat dedykuje tę pozycję wszystkim seminarzystom świata i zachęca ich, by byli "znakiem Bożej obecności w świecie". W świecie, w którym coraz bardziej powszechna staje się apostazja, a Bóg jest odrzucany.

– Ksiądz nie jest osobą taką jak każda inna. Nie sprawuje władzy, ale posługę – podkreśla kardynał. Posługę, która zdaniem afrykańskiego duchownego, jest "źródłem radości". Wbrew opiniom współczesnego świata, kard. Sarah zwracał uwagę, że posługa kapłana nie polega na tym, by "przyjmował rolę świeckich, wchodząc w politykę zamiast głoszenia kazań". Były watykański urzędnik wskazał, że dziś takie właśnie tendencje są widoczne. Dodatkowo coraz częściej, to ludzie świeccy chcieliby prowadzić liturgię. – To nie działa – ocenił jednoznacznie kard. Sarah.

Hierarcha przypomniał, że Kościół "nie jest miejscem mocy i zazdrości", dlatego każdy powinien być "na miejscu, w roli określonej przez Kościół, w harmonii". Jednocześnie kard. Sarah wzywa do modlitwy i pokuty, zwracając uwagę, że z sakramentu pokuty i pojednania korzysta już nawet coraz mniej księży.

"Odnowa nie dokonuje się w strukturach, ale w pokucie"

Kardynał Sarah w swoich wypowiedziach odrzucił "ducha świata" i "przyciąganie pragnień materialnych i pragnienie panowania". Purpurat nie zgodził się z głosem tych, którzy "wykorzystują kryzys, aby oszpecić Kościół" i dostosować go do swoich planów na przyszłość. – Nie pozwólmy, aby niektórzy zboczeńcy ukradli nam piękne i wyrafinowane słowa tradycji chrześcijańskiej. Mistyczne i duchowe utożsamienie kapłana z Chrystusem, jeśli jest przeżywane w prawdzie, nie prowadzi do nadużyć – podkreślił. Dodał, że takie kapłaństwo "jest głęboko chrystocentryczne, eucharystyczne i liturgiczne".

Na koniec kardynał zaapelował, że odnowa nie dokonuje się w zmieniających się strukturach, ale w pokucie. Przypomniał również, że każdy z nas powinien dążyć do zbawienie, a zbawienie można odnaleźć jedynie w krzyżu.

