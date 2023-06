Polski ksiądz wspiera Kameruńczyka. Zbiera na hodowlę świń

Kameruńczyk planuje, że dzięki biznesowi nie tylko zdoła utrzymać siebie, ale też będzie mógł pomagać innym. Jest konkretny plan, brakuje jeszcze tylko funduszy.

Jak tłumaczy polski duchowny, Wilfried jest jednym z wielu młodych Kameruńczykow, którzy opuszczają kraj, marząc o europejskim raju i wiążą nadzieję z nawet nielegalną przeprawą przez morze. – Znamy się z nim od 3 lat, podczas których dużo, bardzo dużo rozmawialiśmy. Wreszcie zaczął podzielać polską miłość do własnej ojczyzny i zrozumiał, że wyjechać nie jest rozwiązaniem – mówi KAI ks. Szewczyk.

– Pomysł na świnie pochodzi od Wilfrieda. My zaproponowaliśmy my wsparcie w stworzeniu mini biznesu, rodzinnej firmy. On sam przestudiował rynek u siebie w kraju, porozmawiał z ludźmi w swojej okolicy sprawdzając, czego potrzebują i w ten sposób przygotował biznesplan, który został zaakceptowany przez naszych doradców w Polsce i Kamerunie. Projekty Domu Wschodniego nigdy nie powstają za polskim biurkiem, ale zawsze tworzymy coś razem z ludźmi, do których dołączamy z naszym wsparciem i pomocą – opowiada KAI ks. Przemysław Szewczyk.

Chce zostać w kraju

– Bardzo dużo rozmawialiśmy. Wreszcie zaczął podzielać polską miłość do własnej ojczyzny i zrozumiał, że wyjazd z Kamerunu nie jest rozwiązaniem. Wsparcie, które już otrzymał, pomogło mu podjąć decyzję o powrocie, a także przekonało jego rodziców, że w Kamerunie ma możliwości pracy i rozwoju. Jeszcze trochę wsparcia potrzeba, żeby projekt sfinalizować i nie zawieść tej nadziei – tłumaczy duchowny.

