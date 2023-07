Angielski biskup: Stanowcze "nie" dla deportacji imigrantów z Rwandy

Duchowny skomentował decyzję sądu apelacyjnego, który orzekł, że plan brytyjskiego rządu, by deportować do Rwandy tych jej obywateli, którzy nielegalnie przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, łamie ustawodawstwo dotyczące osób ubiegających się o azyl.

Bp McAleenan o sytuacji nielegalnych imigrantów

– Punktem wyjścia dla nas, jako chrześcijan, powinna być przyrodzona godność każdej osoby, gdyż każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno nam więc nigdy uważać osób przybywających do naszych brzegów za problem polityczny, ale za braci i siostry, za których jesteśmy odpowiedzialni i którzy w znaczący sposób wzbogacają nasze wspólnoty – oświadczył biskup pomocniczy archidiecezji westminsterskiej w Londynie.

Hierarcha stwierdził, że plan odesłania do Rwandy tych, którzy wnioskują o azyl w Wielkiej Brytanii "jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła". Wskazał, że rząd brytyjski i cała wspólnota międzynarodowa są odpowiedzialne za zapewnienie systemu kontroli imigracji, który będzie chronił ludzkie życie.

– Modlimy się za wszystkich, którzy starają się bronić godności ludzi szukających bezpiecznego schronienia – zapewnił bp McAleenan.

Wielka Brytania zaostrza prawo. Złe wieści dla nielegalnych imigrantów

Jak pisaliśmy w maju, brytyjskie władze proponują zdecydowane rozwiązania, by ograniczyć napływ nielegalnych uchodźców przez kanał La Manche.

Saldo migracji Wielkiej Brytanii jest bowiem obecnie prawie dwa razy wyższe niż przed referendum ws. Brexitu. Wskaźnik jest najwyższy od końca drugiej wojny światowej.

"Zatrzymać łodzie" – brzmi hasło, pod którym wiele mediów opisuje prace rządu nad nową ustawą. Chodzi o reformę procedur, która ma umożliwić szybkie wydalenie uchodźcy do kraju ojczystego lub kraju trzeciego, np. do Rwandy. Ustawa pozbawi uciekających przed wojną i prześladowaniami prawa do ubiegania się o azyl. Ponadto, jak zauważa brytyjski Caritas, uchodźcom grozi natychmiastowa eksmisja wyłącznie na podstawie sposobu, w jaki przybyli do Anglii, a nie tego, czy faktycznie potrzebują schronienia.

