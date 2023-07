Ukraina: Kościół Prawosławny "promoskiewski" posiada znaczne nieruchomości

Poinformował o tym dziennik "Ukraińska Prawda", powołując się na niezależny ośrodek antykorupcyjny NGL.media. Dane te są wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez dziennikarzy skupionych we wspomnianym centrum

Z materiałów tych wynika, że UKP ma swoje nieruchomości, które albo do niego należą, albo z nich korzysta, we wszystkich obwodach Ukrainy, przy czym najwięcej ma ich na Zakarpaciu: odpowiednio 313 budynków i 335 gruntów, następnie w obwodach: donieckim (369 i 235), kijowskim (152 i 398), odeskim (330 i 188) i rówieńskim (250 i 236). Najmniej obiektów Kościół "promoskiewski" ma w obwodach: tarnopolskim – 80 budynków i 49 majątków ziemskich, iwanofrankowskim – 19 i 16, lwowskim – 4 i 4 oraz w samym Kijowie – 92 budynki i 31 działek i na Krymie – 99 i 20.

Duża praca dziennikarzy

Portal ustalił również, że historyczne obiekty drewniane, stanowiące większość majątku, z którego korzysta UKP, są na ogół własnością komunalną, jedynie w stolicy i w obwodzie stołecznym przeważa własność prywatna.

Dziennikarze oświadczyli, że wykonali wielką pracę, aby uzyskać wszystkie te dane. Najpierw opracowali ogólny spis organizacji należących do UKP, następnie porównali go z wykazem świątyń tego Kościoła, otrzymanym z Opendatabot. (Jest to serwis monitoringu zarejestrowanych danych spółek ukraińskich i rejestru sądowego w celu ochrony ich przed samowolnym przechwytywaniem ich przez obce firmy.) Autorzy studium przeanalizowali także, które wspólnoty UKP przeszły do Prawosławnego Kościoła Ukrainy od 2019, oraz uściślili wykaz istniejących parafii i organizacji UKP. Portal zaznaczył przy tym, że ich dane nie uwzględniają mienia tego Kościoła, zarejestrowanego na związane z nim osoby fizyczne.

Podkreślono ponadto, że w odniesieniu do majątku UKP na Krymie i na okupowanych przez Rosję częściach obwodów donieckiego i ługańskiego wskazano jedynie te obiekty, które nadal są zarejestrowane zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. Poza tym części mienia, zwłaszcza w wioskach, nie można było wprowadzić na mapy, ponieważ w wykazach noszą one dawne lub błędne nazwy, co utrudnia dokładne namiary.

Niezależny ośrodek antykorupcyjny NGL.media powołała do życia w 2013 grupa dziennikarzy działających pod nazwą "Nasze pieniądze. Lwów".

Czytaj też:

"Mam to gdzieś. Nie powstrzymają mnie". Gen. Załużny ma dośćCzytaj też:

ISW: Ukraina dostosowała strategię. "Ma być mniej strat"