Szokujące doniesienia z Watykanu: Papież odznaczył proaborcyjną aktywistkę za... zasługi dla Kościoła

Lilianne Ploumen chwali się otrzymanym orderem na nagraniu zamieszczonym na You Tube. Przyznaje, że otrzymała go pomimo faktu, że jest "proaborcyjna". Doniesienia o papieskim odznaczeniu dla holenderskiej aktywistki są o tyle szokujące, że jej "proaborcyjność" nie ogranicza się jedynie do poglądów.

W styczniu 2017, kiedy amerykański prezydent Donald Trump wstrzymał finansowanie aborcji na świecie z budżetu tego kraju, Ploumen uruchomiła „She Decides”. Powołana do życia organizacja zajmuje się gromadzeniem środków na promowanie antykoncepcji i aborcji w krajach, w których dotychczas finansowano takie działania z budżetu USA. "She Decides" ma więc na celu dystrybucję prezerwatyw, a także zapewnienie dostępu do bezpiecznej aborcji. Na ten cel do lipca ubiegłego roku zebrano 300 milionów dolarów.

W październiku 2017 r. Ploumen napisała artykuł dla Financial Times, w którym z napisała: "Amerykańska regresywna polityka w sprawie aborcji jest klęską dla dziewcząt i praw kobiet, któremu reszta świata musi przeciwdziałać".

Jak jednak zauważa Lifesitenews.com, antykatolicka działalność Ploumen nie ogranicza się jedynie do aborcji, ale także inicjatyw na rzecz środowisk LGBT.

Doniesienia potwierdziła Stolica Apostolska.