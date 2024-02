Film Powołany 2. Kwaśny: Bóg nigdy nie opuszcza człowieka

Film pokazuje historię utalentowanego plastycznie Arka, który doznaje miłosnego zawodu. Wyładowując złość, niszczy ogrodzenie przypadkowego domu. Na jego nieszczęście świadkiem wydarzenia jest ksiądz, który przyjaźni się z właścicielem posesji. Duchowny proponuje Arkowi polubowne załatwienie sprawy pod warunkiem, że chłopak pomoże w odmalowaniu zniszczonego kościoła. Stara świątynia wkrótce staje się schronieniem dla znajomych Arka, którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Ksiądz, widząc problemy, z jakimi mierzą się jego niespodziewani goście, opowiada im cztery inspirujące historie. Świadectwem nawrócenia dzielą się: Bartek Krakowiak, Klaudia Tołłoczko, Dobromir Makowski i Paweł Cwynar.

Film Powołany 2. Kwaśny: Pokazuje księdza w dobrym świetle

– Film pokaże, że można w tych czasach żyć z Panem Bogiem i że to właśnie Pan Bóg pozwala nam odkryć w sobie to, co najpiękniejsze, czyli nasze własne powołanie, bo o tym opowiada ten film: o odkryciu własnego powołania, które – jak wiemy – jest kluczem do odnalezienia szczęścia. To też powiedział bł. Carlo Acutis: „Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako kopie”, a kiedy odkrywamy własne powołanie, to stajemy się wyjątkowi, stajemy się ludźmi, którzy ciągną innych do góry. Przecież chodzi o to, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, żebyśmy byli wzorami do naśladowania – mówił w Radiu Maryja reżyser Jan Sobierajski.

Z kolei aktor Marcin Kwaśny, który wciela się w postać księdza, w rozmowie z Opoką podkreślił, że poruszane w warstwie dokumentalnej historie nawrócenia niosą mocne przesłanie: by nigdy nie tracić nadziei. – Bóg nigdy człowieka nie opuszcza, nawet gdy człowiekowi wydaje się, że nie ma znikąd pomocy. To jest mocne przesłanie, które spowoduje, że nikt nie wyjdzie z tego filmu obojętny – ocenił.

– To jeden z niewielu filmów, który pokazuje księdza w dobrym świetle. Takich księży „z powołania”, którzy nie oceniają, potrafią zatrzymać się i zrezygnować z siebie na rzecz drugiego człowieka, znam osobiście. Tacy księża są prawdziwym odbiciem Jezusa i rzeczywiście przyciągają młodych. Walorem tego scenariusza jest to, że ten ksiądz nie ocenia młodych ludzi, którzy popadli w tarapaty, ale ich słucha i to jest dla nich szalenie ważne – powiedział Kwaśny.

Film „Powołany 2” w reżyserii Jana Sobierajskiego będzie miał premierę 1 marca. W rolach głównych: Jakub Dmochowski, Marcin Kwaśny, Henryk Gołębiewski, Wiktoria Gąsiewska, Mateusz Gąsiewski, Alicja Ostolska, Patryk Cebulski, Anna Nieciąg i Patryk Smarski. Film nie powstałby, gdyby nie wsparcie społeczeństwa. Na jego realizację twórcy zebrali ponad 300 tys. zł za pośrednictwem internetowej zrzutki.