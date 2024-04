Szef MSW Estonii chce uznania Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za organizację zbrodniczą

11 kwietnia w programie na żywo "Pierwsze Studio" Telewizji Estońskiej polityk oznajmił, że chce zaproponować parlamentowi uznanie Patriarchatu Moskiewskiego za organizację zbrodniczą. Było to nawiązanie do wcześniejszego oświadczenia Estońskiego Kościoła Prawosławnego (EKP), iż nie odpowiada on za różne wypowiedzi patriarchy moskiewskiego Cyryla, zwłaszcza te popierające wojnę na Ukrainie i politykę władz rosyjskich w tym zakresie, ale EKP nie może zerwać więzi łączących go z Patriarchatem Moskiewskim. I w tym kontekście polityk estoński uznał, że przyjęcie jego propozycji przez parlament ułatwiłoby EKP ostateczne zerwanie z Moskwą.

Prawosławie w Estonii

W Estonii działają dwie niezależne od siebie struktury prawosławne: skupiający większość miejscowych wiernych wspomniany EKP, będący częścią RKP i korzystający w nim z pewnej autonomii – na jego czele stoi metropolita talliński i całej Estonii Eugeniusz oraz Estoński Apostolski Kościół Prawosławny (EAKP), podlegający Patriarchatowi Konstantynopolskiemu, z arcybiskupem Stefanem na czele. Ta druga struktura powstała w 1923 w wyniku tomosu (dekretu) patriarchy konstantynopolskiego i skupiała ogół miejscowych prawosławnych. Ale gdy w 1940 Estonia weszła w skład ZSRR (do czerwca 1941) i od 1944 do 1991, działał tam już tylko Patriarchat Moskiewski.

Po odzyskaniu przez ten nadbałtycki kraju niepodległości jesienią 1991, powrócili tam z wygnania członkowie tzw. Synodu Sztokholmskiego EAKP, co niemal natychmiast doprowadziło do napięcia w stosunkach z Moskwą i do zerwania przez nią w lutym 1996 łączności eucharystycznej z Konstantynopolem. Przywrócono ją co prawda po kilku miesiącach, ale napięcia między obu Kościołami utrzymują się do dzisiaj.

Lauri Lääenemets urodził się 31 stycznia 1983 w Tallinie. W młodości był działaczem studenckim (ukończył w 2001 studia politologiczne na uniwersytecie stołecznym), później włączył się w politykę. Od 5 lutego 2022 jest przewodniczącym Partii Socjaldemokratycznej, a od 18 lipca tegoż roku pełni obecne stanowisko ministra spraw wewnętrznych swego kraju. Wcześniej był m.in. burmistrzem miasta Väätsa w środkowej Estonii (2013-17), od 2014 jest posłem do parlamentu (Riigikogu).

Czytaj też:

Rosja zdobyła kolejny przyczółek. "Rozładowali sprzęt, rozmieścili żołnierzy"Czytaj też:

"Rosja przewyższa całe NATO". Dowódca USA w Europie o "krytycznej sytuacji"