Znana amerykańska aktywistka nawróciła się na katolicyzm

Gwiazda poinformowała o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Owens napisała, że "podjęła decyzję o powrocie do domu”.

"Oczywiście na tę decyzję złożyło się znacznie więcej rzeczy, którymi zamierzam się podzielić w przyszłości. Ale na razie niech będzie chwała Bogu za Jego łagodne, ale nieubłagane prowadzenie mojego serca ku Prawdzie" – stwierdziła.

Celebrytka dołączyła do wpisu swoje zdjęcie, na którym jest ubrana w suknię do chrztu. Owens przyjęła sakrament w Oratorium w Brompton. To drugi co do wielkości kościół katolicki w Londynie. W 2019 roku Owens, wcześniej należąca do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, poślubił George'a Farmera, również nawróconego na katolicyzm. Mają trójkę dzieci i niedawno ochrzcili najmłodsze.

Osobowość medialna

Owens to czarnoskóra konserwatywna komentatorka polityczna, zwolenniczka Donalda Trumpa oraz zajadły krytyk ruchu Black Lives Matter. Coraz częściej wykorzystuje swoją popularność do poruszania kwestii związanych z wiarą. W zeszłym roku była gospodarzem debaty na swoim kanale YouTube, który ma ponad 3 miliony subskrybentów, pomiędzy Farmerem i Allie Beth Stuckey, konserwatywną komentatorką prowadzącą podcast "Relatable” na temat różnych katolickich i protestanckich punktów spornych, takich jak Sola Scriptura, niepokalane poczęcie Maryi i władza Kościoła.

W niedawnym filmie nakręconym w odpowiedzi na ataki mediów dotyczące jej komentarzy na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego Owens stwierdziła: "Nie boję się mediów, nie boję się dziennikarzy, nie boję się AIPAC [amerykańskiego izraelskiego komitetu spraw publicznych], nie boję się Big Pharma. Tak naprawdę boję się Boga".

Komentatorzy wskazują, że w ostatnich latach rośnie powiązanie między konserwatywnymi komentatorami a katolicyzmem, zwłaszcza w USA. Owens dołączyła do swojego byłego kolegi z "Daily Wire" Michaela J. Knowlesa. Oboje są określani jako czołowi konserwatywni komentatorzy. Oboje są również katolikami.

