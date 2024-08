Ciało św. Teresy z Ávili "nienaruszone" od blisko pięciu wieków

Grób św. Teresy został ponownie otwarty w środę 28 sierpnia br. "Grób św. Teresy został otwarty i potwierdziliśmy, że jest on w takim samym stanie, jak podczas ostatniego otwarcia w 1914 roku" – oświadczył Postulator Generalny Zakonu Karmelitów Bosych o. Marco Chiesa. Ciało hiszpańskiej świętej pozostaje nienaruszone od 1582 roku. Obecnie szczątki św. Teresy z Ávili przebywają w klasztorze w Alba de Tormes.

Dlaczego grób św. Teresy został ponownie otwarty?

28 sierpnia wcześnie rano "wspólnota karmelitów bosych, wraz z postulatorem generalnym Zakonu, członkami Trybunału Kościelnego i niewielką grupą mnichów, z troską i powagą zabrała relikwie do miejsca wyznaczonego do badania". O wydarzeniu opowiedział przeor karmelitów z Alba de Tormes i Salamanki, o. Miguel Ángel González. "Z głęboko poruszonymi sercami odśpiewaliśmy Te Deum" – dodał przeor karmelitów.

Diecezja Ávila wyjaśnia, dlaczego doszło do ponownego otwarcia grobu świętej. Jest to część kanonicznego uznania szczątków świętej Teresy. 1 lipca br. biskup Salamanki Luis Retana, upoważniony przez papieża Franciszka za pośrednictwem Dykasterii ds. Kanonizacyjnych, zwrócił się do Watykanu z prośbą o uznanie szczątków hiszpańskiej świętej.

Słynne dziesięć kluczy do grobowca

Święta Teresa z Ávili została pochowana w srebrnej trumnie, która była prezentem od króla Ferdynanda VI i jego żony Barbary z Braganzy. Podczas badań zwrócono uwagę na jej "doskonałe" wykonanie i "wspaniały" stan zachowania. Trumna została otwarta w obecności naukowego zespołu medycznego i członków sądu kościelnego, ale zanim do tego doszło należało usunąć marmurową płytę w grobowcu.

Do otwarcia grobowca użyto słynnych dziesięciu kluczy: trzy przechowywane w Alba de Tormes, trzy pożyczone przez księcia Alba i trzy przechowywane w Rzymie przez Ojca Generała oprócz klucza króla. Trzy z tych kluczy służą do otwierania zewnętrznej bramy, trzy do marmurowego grobowca, a pozostałe cztery do srebrnej trumny.

Badaniu poddano relikwię serca, ramienia i ręki św. Teresy. "Zakon uważa za stosowne przeprowadzenie tego dochodzenia i to specjaliści powiedzą nam o wnioskach po ich szeroko zakrojonej pracy. Z podobnych badań wiemy, że uzyskamy interesujące dane na temat św. Teresy, a także zalecenia dotyczące konserwacji relikwii, ale to nastąpi w innym czasie" – zwrócił uwagę o. Chiesa.

Czytaj też:

Całun Turyński ponownie przebadany. Odkryto zaskakujący faktCzytaj też:

Św. Jan Chrzciciel. Dziś wspominamy jego męczeństwo