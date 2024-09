Spotkanie międzyreligijne w Indonezji. Papież nazwał meczet "przestrzenią dialogu"

Pierwszym krajem, który odwiedził Ojciec Święty Franciszek podczas podróży apostolskiej do Azji i Oceanii jest Indonezja. W środę papież spotkał się z przywódcami różnych religii. Pochwalił Indonezję za poszanowanie różnorodności.

Braterskie i pokojowe społeczeństwo

Spotkanie międzyreligijne odbyło się w pobliżu meczetu Istiqlal, największej muzułmańskiej świątyni w Azji. W swoim przemówieniu papież zwrócił uwagę, że meczet został zaprojektowany przez chrześcijańskiego architekta Friedricha Silabana. "Świadczy to o tym, że w historii tego narodu i w kulturze, którą się w nim oddycha, meczet, podobnie jak inne miejsca kultu, jest przestrzenią dialogu, wzajemnego szacunku, zgodnego współistnienia religii i różnych wrażliwości duchowych – mówił papież Franciszek.

Ojciec Święty zachęcał, by pielęgnować ten dar codziennie, tak by "doświadczenie religijne było punktem odniesienia dla braterskiego i pokojowego społeczeństwa, a nigdy powodem do zamknięcia i niezgody". W tym konkteście Franciszek wspomniał również o tunelu, który łączy meczet z pobliską katedrą. Przypomniał, że dzięki tunelowi oba miejsca są ze sobą połączone.

Szukanie więzi jako cel spotkań międzyreligijnych

Papież mówił o wrażliwościach religijnych, które łączy "dążenie do spotkania z boskością, pragnienie nieskończoności, które Najwyższy umieścił w naszych sercach, poszukiwanie większej radości i życia silniejszego niż jakakolwiek śmierć, które ożywia podróż naszego życia i pobudza nas do wyjścia z naszego ‘ja’, aby udać się na spotkanie z Bogiem".

Ojciec Święty wyraził przekonanie, że spotkania międzyreligijne nie powinny dążyć do szukania wspólnej płaszczyzny doktrynalnej, ale do szukania więzi i pielęgnowania wzajemnych relacji. "Jedność rodzi się z osobistych więzów przyjaźni, z wzajemnego szacunku, z wzajemnej obrony przestrzeni i idei innych. Obyście zawsze o to się troszczyli" – zachęcał Franciszek.

