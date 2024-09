4. Tydzień Wychowania. Bp Osial: Między rodziną, szkołą i Kościołem powinna być współpraca

W niedzielę 8 września rozpoczął się 4. Tydzień Wychowania w Polsce. To wspólna inicjatywa Rady Szkół Katolickich oraz Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem "Wychowujmy razem". Jak podkreślał przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP bp Wojciech Osial "inicjatywa ta jest wyrazem troski o dzieci i młodzież".

– Chcemy pokazać, że Kościół i lekcje religii w szkole czy różne inne inicjatywy Kościoła w szkole wspomagają bardzo istotnie proces wychowania. Mówimy tu o dialogu trzech środowisk: rodziny, szkoły i Kościoła – wyjaśnił ks. bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Kryzys wychowawczy w rodzinach

Materiały na czas Tygodnia Wychowania zostały przygotowane przez konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. dr. Marka Studenskiego. "Obecna sytuacja to najgorszy czas na to, by się dzielić, odgradzać szkołę od rodziny i Kościoła i w ten sposób pozbawiać się skutecznych metod i środków pomocy dzieciom i młodzieży" – ocenił duchowny.

– O ile rodzice chcieliby, żeby ich dzieci dobrze się uczyły, dostawały się na dobre studia, o tyle musimy też pamiętać o wychowaniu. Widzimy, jak to dzisiaj jest bardzo potrzebne. Mamy poważne kryzysy wychowawcze w domach, w rodzinie – mówił z kolei przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. bp Wojciech Osial na antenie Radia Maryja. Dodał, że właśnie w tym celu powstała inicjatywa Tygodnia Wychowania – by stawiać sobie pytanie, "w którą stronę iść i jak sobie pomagać".



Bp Osial: Treści religijne pomagają w wychowaniu

Przewodniczący komisji podkreślił, że w wychowaniu dużą rolę odgrywa szkoła. Dlatego dialog pomiędzy rodziną, szkołą a Kościołem wydaje się być kluczowy. – Wspólnie powinniśmy wypracowywać pewne kierunki wychowania oparte na uniwersalnych wartościach etycznych, które będą nas łączyć i pozwolą wychować nie tylko mądrego, ale moralnego człowieka z wartościami – mówił bp Osial. W tym kontekście hierarcha wskazał również na wartość lekcji religii.

– Mamy na uwadze integralne wychowanie, w którym obok sfery intelektualnej, jest też sfera duchowa. Treści religijne pomagają w wychowaniu. Przecież przekazywane treści na lekcji religii wpływają na kształtowanie sumień charakterów młodych ludzi. (…) Lekcja religii to także kształtowanie postaw społecznych wypływających z dekalogu i treści Ewangelii. To miłość bliźniego, solidarność, potrzeba sprawiedliwości, otwarcie na drugiego człowieka, tolerancja, empatia, bycie razem. To są rzeczy, które są nam dzisiaj bardzo potrzebne – tłumaczył biskup.

Czytaj też:

Erotyczny taniec na rozpoczęciu roku szkolnego. Do szkoły zawita kuratorCzytaj też:

Walka o aborcję i walka z tradycją. Feministki u władzy