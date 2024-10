Tego jeszcze nie było. Ściana wspinaczkowa w kościele ma przyciągać wiernych

W kościele pw. Świętego Piotra Kanizjusza w Innsbrucku w Austrii ma powstać sala sportowa. Zdaniem biskupa miejsca Hermanna Glettera, dzięki temu do kościoła przyjdzie więcej osób. Zmiany zostaną wprowadzone w ramach inicjatywy "ćwicz duszę i ciało".

Ścianki wspinaczkowe w kościele

Bp Hermann Gletter podjął decyzję, że w kościele Świętego Piotra Kanizjusza w Innsbrucku powstanie ściana wspinaczkowa. Ma ona przyciągnąć tych, którzy nie przyszliby do kościoła w "nie-rozrywkowym celu". Postanowienie podpisane przez lokalnego metropolitę znalazło się na oficjalnej stronie internetowej parafii.

Zmiany będą dotyczyć parteru. Przeorganizowana zostanie kaplica i salki parafialne. Jak zauważono na portalu kath.net, tam gdzie do tej pory były sprawowane sakramenty i święta liturgia, tam teraz będzie miejsce do uprawiania sportu, który nie należy do sfery sacrum. Zamiast kościelnych ławek pojawiją się wolnostojące instalacje wspinaczkowe. Zmiany nie będą dotyczyć prezbiterium. Tam w dalszym ciągu ma być odprawiana Msza święta.

Niektóre pomieszczenia zostaną przekształcone na przebieralnie i stołówki. Całe "centrum sportowe" będzie zarządzane przez świeckiego operatora.

Reorganizacja Kościoła

Wprowadzone zmiany mają związek zpołączeniem struktur kościelnych. Kościół Św. Piotra Kanizjusza będzie teraz zarządzany wspólnie z parafią Dobrego Pasterza. To właśnie ona będzie pełniła główną rolę liturgiczną, natomiast część rekreacyjna w kościele św. Piotra Kanizjusza będzie służyła również wiernym i grupom duszpasterskim jako miejsce swobodniejszych spotkań.

Bp Gletter wyraził nadzieję, że po reorganizacji kościół św. Piotra Kanizjusza stanie się "otwartym i sympatycznym miejscem spotkania z Kościołem". Zdaniem hierarchy będzie to "okazja do jednoczesnego rozwoju tężyzny i siły duchowej".

Czytaj też:

Austria. Bluźniercza rzeźba Matki Bożej wróci do katedry w LinzuCzytaj też:

Wolnościowa Partia Austrii wygrała wybory. Jej lider nazywał szefową KE "podżegaczem wojennym"