"Paczuszka dla maluszka". Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów

"Paczuszka dla maluszka" to ogólnopolska akcja charytatywna organizowana z myślą o najmłodszych przez Fundację Małych Stópek. 1 grudnia rozpocznie się już 12. edycja.

1 grudnia rusza "Paczuszka dla maluszka"

Pozostały już tylko dwa tygodnie to rozpoczęcia ogólnokrajowej akcji pomocowej dla małych dzieci, dlatego Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów, którzy chcieliby przeprowadzić akcję w swoich środowiskach i przygotować zbiórki podarunków świątecznych.

Adresatami "Paczuszki dla maluszka" są przede wszystkim domy dziecka, domy samotnej matki czy hospicja, ale to także dziecięce oddziały szpitalne czy ośrodki opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To tam, rok rocznie od 2013 roku trafia najwięcej upominków z całej Polski. – Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych naszej organizacji, których maluchy już pojawiły się na świecie – przekazała Fundacja Małych Stópek.

W poprzednim roku dzięki zaangażowaniu 1613 koordynatorów paczki powędrowały do 367 placówek pomocowych. Koordynatorzy zebrali dary o wartości blisko 14 milionów złotych. W tym roku Fundacja Małych Stópek także zachęca do aktywnego włączenia się w pomoc. Szczegóły współpracy można znaleźć na stronie www.paczuszkadlamaluszka.pl. Tam również znajduje się formularz kontaktowy z fundacją.

Oblicze obrońców życia

– Ta inicjatywa, znana coraz szerzej w naszym kraju, ukazuje właściwe obecnym czasom oblicze obrońców życia. Człowiek pro-life ma być dziś opiekunem, niosąc wsparcie i potrzebną pomoc dla kobiety i jej dziecka – zwracał uwagę prezes Fundacji Małych Stópek ks. Tomasz Kancelarczyk.

Fundacja podkreśla, że akcja może zostać przeprowadzona wszędzie: w rodzinach, wśród znajomych, ale także w szkołach, w parafiach, w zakładach pracy czy usługowych. Fundacja zachęca również do przygotowania swojej własnej paczuszki i przesłania jej bezpośrednio na adres siedziby Fundacji Małych Stópek (ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin). Pracownicy Fundacji przekażą ją najbardziej potrzebującym podopiecznym. W ramach akcji można również wpłacić darowiznę wpisując w przelewie tytuł "PACZUSZKA" (nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0231 0120) – przekazane środki pomogą Fundacji przygotować wyprawki dla potrzebujących maluszków i ich mam.

W ramach akcji "Paczuszki dla maluszka" zbierane są przede wszystkim artykuły higieniczne, tj: proszki i płyny do prania, kremy, szampony, oliwki, pieluchy, czy mydła. Od 2013 roku symbolem akcji jest specjalna "paczuszkowa" bombka, którą można zabrać z choinki w miejscach, w których organizowana jest akcja (lista miejsc na stronie www.paczuszkadlamaluszka.pl), a w zamian za bombkę pod choinką zostawić prezent dla maluszka i jego mamy.

Czytaj też:

Sejm za aborcją. Czas na mobilizację ruchu pro-life!Czytaj też:

"Gorąco prosimy". Obrońcy życia apelują do uczelni katolickich