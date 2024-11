Włochy. Lekcje o pluralizmie religijnym w szkołach?

Na początku tygodnia pojawiła się informacja o propozycji zmian we włoskiej oświacie. Przewodniczący Komisji Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Włoch, bp Derio Olivero zaproponował, by z włoskich szkół usunąć lekcje religii. W to miejsce dzieci miałyby uczyć się o pluralizmie religijnym.

We włoskich szkołach nie będzie religii?

Mimo, że lekcje religii we Włoszech są dobrowolne, to jednak w skali kraju na ten moment korzysta z nich większość włoskich dzieci. Tymczasem biskupi proponują zmianę w nauczaniu tego przedmiotu. Według bp. Derio Olivero, to dobry czas na rezygnację z lekcji religii. Mówił o tym w rozmowie z czasopismem "Rivista del clero italiano".

– Potrzebujemy już nie tyle opcjonalnej godziny religii katolickiej, ale raczej obowiązkowego nauczania o fenomenie religii w kluczu pluralistycznym. Trzeba przyzwyczaić uczniów do tego, by byli obywatelami zdolnymi do lepszego zrozumienia społeczeństwa, w którym żyją – wskazywał metropolita diecezji Pinerolo we Włoszech.

Krok wstecz czy krok naprzód?

– Pluralizm religijny, jako temat w edukacji, pomaga w inkluzywny sposób przemyśleć laickość – podkreślił bp Olivero. Dodał, że w ten sposób Kościół zrobi "krok wstecz, rezygnując z czegoś, co jest mu prawnie zagwarantowane, żeby zachęcić społeczeństwo do dokonania kroku naprzód".

Lekcje religii w szkole to temat szeroko dyskutowany, także w Polsce. Ważną kwestią w tym kontekście jest właśnie zwrócenie uwagi na to, co ma być przedmiotem nauki religii. Czy uczniowie będą uczyć się religii katolickiej czy raczej będzie to nauka o religiach świata.

Czytaj też:

LGBTQ+, mniejszości i kobiety. Federacja piłkarska wprowadza obowiązkową "różnorodność"Czytaj też:

Kościół reaguje na orzeczenie TK. "Zgodne z naszą opinią"