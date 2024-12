Z Polski na świat – innowacyjne kursy "Love and Life"

Programy "Love and Life", prowadzone przez Fundacje Pomoc Rodzinie z podwarszawskich Łomianek, to kompleksowa oferta edukacyjna, która pomogła już tysiącom par zbudować silne i pełne miłości relacje. Oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, kursy te łączą wartości chrześcijańskie z praktycznymi wskazówkami, które pomagają w codziennym życiu małżeńskim. Dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, programy te zyskują nowy wymiar – od teraz będą dostępne w formie cyfrowej, co umożliwia dostęp do nich parom na całym świecie.

Za sukcesem programów stoi ks. dr Jarosław Szymczak, kapłan, doradca małżeński i ekspert w dziedzinie teologii małżeństwa i rodziny. Jego doświadczenie w pracy z parami sprawia, że kursy "Love and Life" łączą teologiczną głębię z praktycznymi narzędziami, które pomagają parom w rozwiązywaniu problemów, komunikowaniu się i budowaniu trwałej więzi. Programy te oferują także wsparcie dla par na różnych etapach małżeństwa – od przygotowania narzeczeńskiego po bardziej zaawansowane kursy dla małżonków z długim stażem.

Ciekawe, że księdza Szymczaka bardzo często można spotkać w Meksyku, gdzie lata już od dziesięciu lat, aby wspierać i scalać małżeństwa w największych kryzysach. – Rodziny na całym świecie zmagają się z podobnymi problemami, dlatego że natura ludzka jest wszędzie taka sama – tłumaczy w rozmowie ksiądz Jay (jak mówią o nim w USA i Meksyku). – Tworzymy idealistyczne wizje naszych partnerów, które nieuchronnie muszą zderzyć się z rzeczywistością, ale też przykładowo zapominamy o tym, że randkowanie i romantyczny czas nie są zarezerwowane tylko dla narzeczonych, ale musi być na nie przestrzeń również w małżeństwie. Małżonkowie muszą mieć swoje rytuały i jakościowy czas dla siebie, w którym będą się rzeczywiście komunikować, a nie jedynie wymieniać informacjami na temat codzienności. O tym wszystkim i o wielu innych razem z parami trenerskimi mówimy podczas kursów "Love and Life" – dodaje Szymczak.

Stacjonarne kursy odbywają się w Polsce, USA, Meksyku, Szkocji i w Niemczech, ale teraz dzięki stworzeniu nowoczesnej platformy będzie można korzystać z nich na całym świecie. Cyfryzacja programów to krok w stronę nowoczesnej edukacji małżeńskiej. Kursy "Love and Life" są już dostępne online w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim. Dzięki platformie edukacyjnej, pary mogą uczyć się we własnym tempie, korzystając z materiałów wideo, ćwiczeń interaktywnych oraz konsultacji online. Takie podejście pozwala na efektywne wsparcie par, które pragną pracować nad swoją relacją. Trudno ukryć, że w Kościele Katolickim brakowało tak nowoczesnej propozycji.

Najbliższy program pierwszy dla małżeństw odbędzie się 12 i 13 stycznia 2025 roku w Instytucie Świętej Rodziny w Łomiankach. Osobiście serdecznie polecam!

Czytaj też:

Polacy walczą z rosyjską propagandąCzytaj też:

Polski minimalizm podbija Prowansję