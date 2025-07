Oburzenie po słowach biskupa. "Nigdy nie powinny paść przed obliczem Czarnej Madonny"

List skierowany do abp. Adriana Galbasa odnosi się do słów wypowiedzianych przez bp. Wiesława Meringa na Jasnej Górze podczas mszy świętej w ramach niedawnej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

Emerytowany biskup włocławski stwierdził w homilii m.in., że "rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców". – W XVIII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, mówił: »Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem«. Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia – oznajmił.

"Najwyższe zdumienie i oburzenie"

W liście podpisanym przez Jakuba Kiersnowskiego, prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, stołeczny KIK wyraża "najwyższe zdumienie i oburzenie" słowami bp. Meringa. "Są słowa, których nie godzi się wypowiadać przy ołtarzu i są słowa, które nigdy nie powinny paść przed obliczem Czarnej Madonny" – czytamy.

"Nigdy nie powinno być miejsca w Kościele na uprawianie czarnej polityki, straszenie bliźnimi, atakowanie sąsiednich narodów i wskazywanie na jakąkolwiek systemową, rasistowską niekompatybilność pomiędzy wspólnotami ludzkimi posługującymi się różnymi językami. Pomijamy cały szereg innych absurdów tej homilii, całkowicie niezgodnych z przesłaniem Chrystusowym i nauką Kościoła" – napisali członkowie KIK.

W kontekście wypowiedzi bp. Meringa – jak podkreślają – "nie bez znaczenia jest fakt, że już niebawem, 18 listopada, przypadnie 60. rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich – z niezwykle znaczącym przesłaniem: »Przebaczamy i prosimy o przebaczenie« – będącego inicjacją dialogu polsko-niemieckiego i ważnym krokiem w procesie pojednania po II wojnie światowej".

"Niedopuszczalne jest, by kłamstwa i sformułowania jawnej nienawiści padały z ust następcy apostołów w trakcie posługi liturgicznej. Martwi nas milczenie większości Episkopatu w obliczu tej niegodziwości. Nie przysporzy to przychylności ludzkiej słowu Kościoła w Polsce, to rzecz jasna, ale zgorszenie wielu wynika z niezdolności ludzi Kościoła, w tym przypadku biskupów, by jawnie i publicznie sprzeciwić się złu głoszonemu w sposób równie jawny i publiczny" – argumentuje warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

W opinii jego członków, wobec "publicznego zgorszenia cisza nigdy nie jest i nie będzie przysłowiowym złotem. Ma ona koloryt obojętności, a nawet przyzwolenia. Dotychczas jedynie kard. Grzegorz Ryś i abp Józef Kupny zdobyli się, by publicznie przeciwstawić się temu zgorszeniu. To jednak zdecydowanie za mało".

Stołeczny KIK zwraca się w liście do abp. Adriana Galbasa "z serdeczną prośbą o publiczne odcięcie się warszawskiego Kościoła od tych niegodnych słów". "Potrzebujemy takiego świadectwa, abyśmy mogli w naszej codziennej pracy duszpasterskiej, formacyjnej i obywatelskiej wskazywać na wzór, jakim jest odważne stawanie w obronie wartości, nawet jeżeli ich łamania dopuszcza się brat, brat w wierze, brat w posłudze biskupiej" – napisano w liście.

Członkowie warszawskiego KIK przekonują, że jako Kościół i jako chrześcijanie "musimy od siebie wymagać więcej, niż wymagamy od świata". "W nawiązaniu do naszego wiosennego spotkania, wspólnej rozmowy o działaniach podejmowanych przez KIK, w związku z wyrażonym przez Księdza Arcybiskupa szczególnym zainteresowaniem m.in. działaniami humanitarnymi, które od prawie czterech lat prowadzimy na pograniczu polsko-białoruskim podtrzymujemy naszą pełną gotowość do dalszych, pogłębionych rozmów na ten temat, przede wszystkim w kontekście odpowiedzi Kościoła na trwający kryzys humanitarny oraz niebezpiecznie wzniecany i podsycany język nienawiści wobec innego, bliźniego, człowieka" – podsumowują członkowie KIK list skierowany do metropolity warszawskiego.

