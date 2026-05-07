Polskie benedyktynki samarytanki u papieża Leona XIV

Siostry przybyły bardzo wcześnie rano, aby wejść na plac św. Piotra i odebrać bilety na środową audiencję generalną. Jak relacjonowała s. Anuncjata, wzięły udział w spotkaniu z dużym poruszeniem. Przełożona generalna podkreśliła, że spotkanie miało dla wspólnoty wymiar duchowy i osobisty. Wspominała, że pierwsze słowa papieża wypowiedziane w dniu wyboru – "Pokój wam" – odczytała jako szczególnie bliskie przesłanie. Siostry każdego dnia modlą się w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.

100 lat Zgromadzenia Sióstr Samarytanek

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego 6 stycznia rozpoczęło rok jubileuszowy stulecia swojego istnienia. Jego założycielką była Czcigodna Sługa Boża matka Wincenta Jadwiga Jaroszewska. Jak przypomniała s. Anuncjata, zgromadzenie powstało w Warszawie, w miejscu szczególnym – na oddziale dla przymusowo leczonych prostytutek w szpitalu św. Łazarza, który został zbombardowany w czasie II wojny światowej.

Jeszcze przed rozpoczęciem jubileuszu siostry poprosiły papieża o błogosławieństwo. Jak mówiła przełożona, otrzymały od Ojca Świętego Leona XIV list na rok jubileuszowy, który stał się dla nich ważnym papieskim słowem na ten czas.

Sprawiedliwość i dobroć Boża

Przełożona generalna benedyktynek samarytanek podkreśliła, że matka założycielka zgromadzenia pragnęła przekazywać orędzie o Bogu, który jest miłością, także w kontekście Jego sprawiedliwości. – Miała takie wielkie pragnienie, by każdemu człowiekowi uchylić nieba – mówiła s. Anuncjata. Jak wyjaśniła, charyzmat zgromadzenia polega na wynagradzaniu i wielbieniu Bożej sprawiedliwości.

S. Anuncjata zaznaczyła, że sprawiedliwość Boża bywa pojęciem nierozumianym i budzącym lęk. Tymczasem – jak wskazała – matka Jaroszewska chciała pokazać, że "sprawiedliwość Boża to to samo co dobroć Boża". Przełożona dodała, że Bóg okazuje miłosierdzie właśnie dlatego, że jest sprawiedliwy. Przypomniała też słowa papieża Franciszka z bulli zapowiadającej Jubileusz 2025, że "sprawiedliwość Boża wyraża się przez przebaczenie".

