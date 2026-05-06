Wyjątkowa audiencja. Papież spotkał się z pracownikami polskiego tygodnika

W spotkaniu wzięli udział ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika "Niedziela" oraz Margita Kotas i Katarzyna Wojnarowska, sekretarze redakcji. Grupie przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wraz z przedstawicielami "Niedzieli" wręczył papieżowi Księgę Jubileuszową, przygotowaną na stulecie tygodnika w wersji angielskiej pt. "100 years of the polisch Catholic Weekly Niedziela 1926-2006".

Abp Depo zapewnił Ojca Świętego, że w jego intencjach stale trwa modlitwa na Jasnej Górze, szczególnie podczas mszy świętych sprawowanych w godzinach popołudniowych. W odpowiedzi Leon XIV wyraził wdzięczność i udzielił swojego apostolskiego błogosławieństwa.

Stuletnia historia tygodnika "Niedziela"

Ks. Grabowski, redaktor naczelny "Niedzieli", wyjaśnił, że publikacja w języku angielskim ma pomóc przybliżyć cele i zamierzenia tygodnika odbiorcom na całym świecie. Przyznał, że nie było łatwo ująć w obcym języku całej tożsamości i misji czasopisma, ale "album jest powodem do dumy z obchodzonego stulecia".

Wojnarowska zaznaczyła, że mimo trudnego czasu dla prasy katolickiej, redakcja stara się nadążać za współczesnością i otwierać na nowe możliwości pozyskiwania czytelników. Wskazała, że spotkanie z Ojcem Świętym jest niezwykle inspirujące i daje siłę do podejmowania nowych wyzwań.

Kotas dodała, że jubileusz to czas głębokiej refleksji nad historią i ludźmi, którzy przez sto lat budowali "Niedzielę". Podkreśliła, że wręczenie albumu "napawa redakcję nadzieją na przyszłość", a po powrocie do kraju zespół "z nowym zapałem będzie kontynuował codzienną pracę".

Na 124 stronach Księgi Jubileuszowej została ukazana stuletnia historia tygodnika. Album zawiera m.in.: list abp. Depo, metropolity częstochowskiego oraz tekst ks. Mariusz Frukacza pt. "Papieże i »Niedziela«". Redaktor naczelny tygodnika, ks. dr Jarosław Grabowski, pisze o "dziś" i "jutro" "Niedzieli". Ks. Paweł Rozpiątkowski, wiceprezes Instytutu Niedziela, ukazuje najważniejsze wydarzenia z dziejów tygodnika. Album zawiera wybór okładek z całego stulecia pisma.

Od samego początku istnienia tygodnika następcy św. Piotra doceniali rolę "Niedzieli" w służbie Kościołowi. Papież Pius XI otrzymał od bp. Teodora Kubiny pierwszy rocznik "Niedzieli". Św. Jan Paweł II kilkakrotnie spotykał się z redakcją. W 2009 r. papież Benedykt XVI za pośrednictwem pisma z Sekretariatu Stanu podziękował redakcji "Niedzieli" za zaangażowanie na rzecz Roku św. Pawła i wyraził nadzieję, że również Rok Kapłański przyniesie redakcji "wiele dobrych natchnień do twórczej pracy".

6 kwietnia 2016 r. Franciszek spotkał się z przedstawicielami redakcji podczas audiencji generalnej z racji 90. rocznicy powstania tygodnika. W swoim słowie do redaktorów "Niedzieli" podkreślił, że jest ona "wielkim darem Bożej Opatrzności" dla polskiego narodu, który w tym czasopiśmie "od lat znajduje rzetelny przekaz informacji o Kościele i oparcie w trudnych momentach historii". 4 kwietnia 2021 r. Franciszek udzielił błogosławieństwa apostolskiego pracownikom, redaktorom i czytelnikom "Niedzieli".

Sto lat od pierwszego numeru "Niedzieli"

100 lat temu, 4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego "Niedziela". W historii pisma redaktorami naczelnymi byli: ks. Wojciech Mondry (1926-1937), ks. Stanisław Gałązka (1937-1939), ks. Antoni Marchewka (1945-1953), ks. Ireneusz Skubiś (1981-2014), red. Lida Dudkiewicz (2014-2019). Obecnie redaktorem naczelnym jest ks. Jarosław Grabowski.

W ciągu stu lat istnienia "Niedziela" była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-1945), w okresie PRL (1953-1981) oraz w stanie wojennym (grudzień 1981). Szczególną rolę w dziejach "Niedzieli" odegrała znana pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka, która współredagowała pismo w 1945 r.

W latach 90. XX wieku nastąpił rozwój czasopisma, które zaczęło wydawać dodatki diecezjalne, "Moje Pismo Tęcza" dla dzieci oraz dwie serie wydawnicze: "Biblioteka Niedzieli" (od 1993 r.) oraz "Zeszyty Niedzieli" (od 1996 r.).

Dzisiaj "Niedziela" to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym, a także instytucja multimedialna z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym. Posiada również nadal własną serię wydawniczą "Biblioteki Niedzieli".

W 2020 r. powstał Instytut Niedziela. Jedną z najnowszych inicjatyw wydawniczych Zarządu Instytutu Niedzieli – wydawcy tygodnika "Niedziela" – jest "Niedziela. Magazyn". Na 100 stronach magazynu poruszana jest tematyka historyczna, szczególnie z zakresu historii Kościoła w Polsce. To kolejna inicjatywa wydawnicza obok lifestylowego dodatku do "Niedzieli" pt. "Bliżej Życia z Wiarą".

