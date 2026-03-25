Papież zwrócił się do Polaków. Specjalne przesłanie

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Kościele katolickim obchodzimy Dzień Świętości Życia. To czas szczególnej refleksji nad wartością ludzkiego życia oraz odpowiedzialnością za jego ochronę od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tego dnia wielu wiernych podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego.

Z okazji Dnia Świętości Życia, papież Leon XIV zwrócił się do pielgrzymów z Polski, którzy przybyli do Watykanu.

Oto słowa skierowane do Polaków:

"Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw, jak podejmowana od tego dnia Duchowa Adopcja dziecka poczętego. W czasie naznaczonym szaleństwem wojny ważne jest, aby bronić życia od poczęcia aż do jego naturalnego kresu. Wszystkich was błogosławię!".

Katecheza papieża

Papieską katechezę streścił po polsku red. Krzysztof Bronk z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

"Trzeci rozdział Konstytucji Lumen gentium poświęcony jest strukturze hierarchicznej Kościoła. Jego fundament stanowią Apostołowie, wybrani przez Chrystusa jako filary Jego Mistycznego Ciała. Powołani do strzeżenia nauki Mistrza, przekazują w sakramencie święceń tę posługę tym, którzy uświęcają, prowadzą i nauczają Kościół. Kapłaństwo służebne, czyli hierarchiczne, różni się „istotą, a nie tylko stopniem” (LG 10) od wspólnego kapłaństwa wiernych. Pozostają one jednak „wzajemnie sobie przyporządkowane; jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczą w jedynym kapłaństwie Chrystusa” (tamże). Struktura hierarchiczna nie jest ludzką konstrukcją, lecz została ustanowiona przez Boga, aby przedłużać misję Chrystusa.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi: Członkowie chóru parafialnego „Gaudium Poloniae” z polskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Rzymie, który świętuje swoje 20-lecie istnienia; Młodzież z Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, wraz z opiekunami; pielgrzymi z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie (diec. sosnowiecka); z parafii pw. św. Józefa w Sannikach, (diec. łowicka), a także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy".