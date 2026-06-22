Trzej nowi metropolici z Polski w Watykanie. Dwóch kardynałów i arcybiskup

Kard. Konrad Krajewski został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim 12 marca 2026 roku, a metropolię łódzką objął 28 marca tego roku.

Kard. Grzegorz Ryś został mianowany metropolitą krakowskim 26 listopada 2025 roku. Jego ingres do katedry na Wawelu odbył się 20 grudnia.

29 sierpnia 2025 roku nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła natomiast decyzję Leona XIV o mianowaniu arcybiskupem metropolitą katowickim bp. Andrzeja Przybylskiego. Objął on metropolię katowicką 4 października ubiegłego roku.

Watykan: 29 czerwca paliusze dla trzech polskich metropolitów

Nowi metropolici z Polski otrzymają od papieża paliusze w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (poniedziałek, 29 czerwca). Uroczysta msza, podczas której Leon XIV pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.

Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.

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