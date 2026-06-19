Leon XIV zwołuje kardynałów z całego świata. Dlaczego?

Już za kilka dni rozpocznie się w Watykanie jedno z najważniejszych kościelnych wydarzeń tego roku. Z papieżem Leonem XIV spotkają się kardynałowie, by obradować nad najważniejszymi kwestiami życia Kościoła.
Leon XIV na koniec czerwca zwołał drugi konsystorz, czyli oficjalne spotkanie z członkami Kolegium Kardynalskiego z całego świata. Ojciec Święty chce ożywić taki format, bo za pontyfikatu Franciszka został zapomniany. Chociaż papież z Argentyny regularnie sprowadzał kardynałów do Rzymu, to nie po to, by wysłuchać ich opinii, a raczej w celu przekazania im jakiegoś własnego komunikatu.
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