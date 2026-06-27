Watykan zawiesza dialog z europejskimi Kościołami protestanckimi

W dokumencie przypomniano, iż kwestia tego moratorium została wspólnie omówiona podczas spotkania podmiotów udzielających mandatu oraz osób odpowiedzialnych za obie delegacje, które odbyło się w Rzymie 9 grudnia 2025 r.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2026 r. w Doorn w Holandii Rada CPCE poparła tę decyzję. Członkowie Komisji Wspólnej zostali o tym poinformowani we wspólnym piśmie kardynała Kurta Kocha oraz biskupa Marko Tiitusa, jednego z przewodniczących CPCE i przedstawiciela Rady CPCE na spotkaniu podmiotów udzielających mandatu w Rzymie.

Zawieszenie nie kończy dialogu

Jak zapewniono w komunikacie, zawieszenie nie oznacza końca dialogu. Ma ono na celu umożliwienie oceny dotychczasowych doświadczeń oraz wyjaśnienie warunków ewentualnej kontynuacji dialogu.

Stwierdzono, iż prace podjęte w ostatnich latach nie pozostały bezowocne. Pogłębiły one wzajemne zrozumienie i pomogły obu stronom jaśniej sformułować ważne twierdzenia teologiczne, które mogą być wspólnie uznane, a także te kwestie, które wymagają dalszego wyjaśnienia. Należą do nich w szczególności rozumienie samego procesu dialogu, kwestie autorytatywnych tekstów odniesienia i kryteriów wspólnego nauczania, a także kwestie eklezjologiczne dotyczące jedności Kościoła, komunii kościelnej, władzy i posługi.

Kontakty między DPCU a CPCE mają być utrzymywane w tej fazie. Pod koniec 2027 r. należy rozważyć kolejne kroki oraz przygotować spotkanie podmiotów zlecających dialog, które odbędzie się zimą 2027/2028 r. Podczas tego spotkania ma zostać omówione, kiedy i w jakiej formie dialog może być kontynuowany.

Droga do jedności Kościoła

"DPCU i CPCE dziękują członkom Komisji Wspólnej za ich zaangażowanie, wytrwałość i otwartość w tym wymagającym procesie. Obie strony ufają, że Duch Święty będzie im towarzyszył na dalszej drodze i poprowadzi ich wspólne dążenie do jedności Kościoła" – czytamy w dokumencie.

Członkami Wspólnoty Kościołów Protestanckich w Europie są między innymi Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczpospolitej Polskiej.

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