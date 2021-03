Jak Polacy oceniają transfery posłów do partii Hołowni?

Pracownia SW Research na zlecenie serwisu rp.pl zapytała Polaków o to, jak oceniają pozyskiwanie posłów z zasiadających w Sejmie klubów parlamentarnych przez ruch Polska 2050 Szymona Hołowni.

Wyniki badania pokazują, że 20,9 proc. ankietowanych ocenia je pozytywnie, z kolei 28,8 proc. pytanych - negatywnie. Aż połowa respondentów zadeklarowała do tych tych transferów stosunek obojętny.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2.03-3.03.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:

"Wszystko by jej dali", "brutalne konsekwencje". Kulisy transferu posłanki KO do partii Hołowni

Tarcia na linii PO - Polska 2050

Przypomnijmy, że jako pierwsza do ugrupowania Szymona Hołowni dołączyła posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek. Kolejne transfery uderzyły z kolei w klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Szeregi Polski 2050 postanowiły zasilić posłanki Joanna Mucha oraz Paulina Hennig-Kloska. Pozyskanie trzech polityków zasiadających w Sejmie pozwoliło partii Hołowni na utworzenie koła parlamentarnego. Nie były to jednak jedyne transfery. Zmiany nastąpiły bowiem także w Senacie. Spośród senatorów do Polski 2050 dołączył Jacek Bury (także z Koalicji Obywatelskiej).

Ruchy byłego kandydata na prezydenta wywołały oburzenie w Platformie Obywatelskiej. – Proponuję Szymonowi Hołowni byśmy nie zajmowali się personaliami, tylko żebyśmy stworzyli dobre propozycje dla Polaków, wspólne, a nie energię ruchu Polska 2050 poświęcali na to, by podbierać posłów, bo to nic nie zmienia w układzie sceny politycznej – reagował na te ruchy szef PO.

Ostrzej wypowiadał się poseł KO Sławomir Nitras. – Ujawniając nieco kuluary – liczba ludzi, którym Hołownia składa propozycje, przekracza granice dobrego smaku. Robią to odnośnie Koalicji Obywatelskiej zupełnie przypadkowo. Każdy, kto akurat przechodzi korytarzem w Sejmie, dostaje 'ofertę'. Dla niego poglądy tych ludzi nie mają żadnego znaczenia – podkreślał poseł w rozmowie z Wirtualną Polską.

Czytaj też:

Wybory w Rzeszowie. Będzie wspólny kandydat Lewicy i Hołowni?Czytaj też:

"Wtedy będzie czas na decyzje taktyczne". Hołownia o współpracy z Koalicją Obywatelską