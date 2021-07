Sondaż. Wstęp do kin i teatrów tylko dla zaszczepionych?

Respondenci usłyszeli następujące pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem wstęp do kin, teatrów, restauracji i galerii handlowych w Polsce - wzorem Francji - powinny mieć tylko osoby zaszczepione na COVID-19?"

Niemal połowa Polaków nie chce "segregacji sanitarnej"

Jak informuje "Rzeczpospolita", na tak postawione pytanie 35,6 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Przeciwnego zdania jest niemal połowa ankietowanych. Pomysł wpuszczania do kin, teatrów i galerii handlowych wyłącznie osób zaszczepionych krytycznie oceniło 45,8 proc. badanych.

18,6 proc. pytanych osób było niezdecydowanych.

Klaro Goss, Senior Project Manager w SW Research doprecyzowała otrzymane wyniki. – Wprowadzenie w Polsce rozwiązań na wzór Francji negatywnie ocenia prawie dwie trzecie osób między 25 i 34 rokiem życia i podobny odsetek osób o dochodach poniżej 1000 zł. Zakazowi sprzeciwia się częściej niż co druga osoba z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – powiedziała.

Francuski rygor

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane 12 lipca przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione.

Od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certyfikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie także wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzających placówki medyczne.

Następnie na początku września rozpocznie się kampania szczepień przypominających dla osób, które pierwszą dawkę otrzymały w styczniu bądź lutym.

Czytaj też:

Francja: Czwarta fala zakażeń to "epidemia młodych"Czytaj też:

"Macron do dymisji". Francja: Tysiące osób demonstrowały przeciw obowiązkowi szczepieńCzytaj też:

"Francja i Grecja dały hasło do dyskryminowania". Konfederacja żąda dobrowolności szczepień