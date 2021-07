Francja: Czwarta fala zakażeń to "epidemia młodych"

Czwarta fala zakażeń koronawirusem we Francji to "epidemia młodych"; w części departamentów kraju wskaźniki infekcji są najwyższe wśród osób w wieku 20-30 lat – oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran. Wyraził obawę, że wysoko zakaźny wariant Delta rozprzestrzeni się również na osoby starsze.