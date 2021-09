Polaków zapytano o słowa Frasyniuka. Są wyniki sondażu

Władysław Frasyniuk był niedawno gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi. Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił.

Krytyczna ocena Polaków

Portal wPolityce opublikował we wtorek wyniki sondażu, w którym ankietowanych zapytano, czy słyszeli tę wypowiedź Frasyniuka. 59 proc. odpowiedziało "tak", natomiast 41 proc. – "nie".

Ankietowanych poproszono również o ocenę słów byłego opozycjonisty. Zdecydowana większość (71 proc.) wypowiedziała się na ten temat negatywnie. Przeciwnego zdania było tylko 11 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 18 proc. pytanych.

Najwięcej negatywnych opinii na temat wypowiedzi Frasyniuka było wśród elektoratu PiS (91 proc.) i sympatyków Polski 2050 Szymona Hołowni (71 proc.), natomiast najmniej wśród głosujących na Koalicję Obywatelską (47 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 27-30 sierpnia 2021 roku metodą CAWI na panelu internetowym. W badaniu wzięła udział reprezentatywna próba 1065 osób.

