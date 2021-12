Ukraina powinna być w NATO mimo stanowiska Rosji? Polacy odpowiedzieli

Niedawno rosyjski MSZ przekazał stronie amerykańskiej szkic porozumienia dotyczącego gwarancji bezpieczeństwa, jakie NATO miałoby udzielić Moskwie. Do spotkania rosyjskich i amerykańskich dyplomatów miało dojść 15 listopada w gmachu rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przekazany USA szkic został przez Rosjan opublikowany. Dokument zawiera szereg żądań wobec NATO. W zaproponowanej wersji dokumentu znajdują się m.in. zapisy, na mocy których USA miałoby powstrzymać "dalszą ekspansję NATO" na wschód.

Ukraina w NATO?

"Czy Pani/Pana zdaniem Ukraina powinna w przyszłości zostać członkiem NATO, nawet jeśli zaostrzyłoby to relacje między Sojuszem a Rosją?" - takie pytanie postawiono uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl.

Na tak zadane pytanie odpowiedzi pozytywnej udzieliło 44,6 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 18,7 proc. ankietowanych. Aż 36,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Przyszłe przyjęcie Ukrainy w struktury Sojuszu nawet kosztem stosunków z Federacją Rosyjską cieszy się większym poparciem mężczyzn (49 proc.) niż kobiet (41 proc.). Przyjęcie Ukrainy do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego mimo możliwych konsekwencji uznaje za słuszne ponad połowa (52 proc.) respondentów, którzy ukończyli 50 rok życia i nieco wyższy odsetek (54 proc.) badanych o dochodach mieszczących się w przedziale 1001 zł – 2000 zł. Przyjęcie Ukrainy do struktur NATO mimo ewentualnych konsekwencji politycznych poparłaby częściej niż co druga osoba (51 proc.) z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14.12-15.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.