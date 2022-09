"Remis ze wskazaniem na PiS". Najnowszy sondaż

W wyborach do Sejmu 29 proc. respondentów deklaruje oddanie głosu na PiS. 27 proc. popiera Koalicję Obywatelską. Na najniższym stopniu podium jest Polska 2050 z 8 proc. poparcia. Dalej: Lewica – 7 proc.; Konfederacja – 6 proc.; PSL – 3 proc.; Kukiz'15 – 3 proc.; AgroUnia – 1 proc.; Porozumienie Jarosława Gowina – 1 proc. Aż 15 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

"Mamy właściwie remis – ze wskazaniem na PiS" – komentuje cytowana przez "Gazetę Wyborczą" Urszula Krassowska z Kantar Public. "Połączone siły opozycji (Koalicja Obywatelska, Polska 2050 i Lewica) uzyskują znaczącą przewagę nad PiS, nawet gdyby partia Jarosława Kaczyńskiego sięgnęła po wsparcie Konfederacji. Potrzebne jednak będzie współdziałanie opozycji. Czy to się uda? Tego jeszcze nie wiemy. Wybory w Rudzie Śląskiej jedności nie potwierdzają, nie wystartował w nich wspólny kandydat opozycji, ale plan odsunięcia PiS został zrealizowany" – zauważa Krassowska.

Mandaty i frekwencja

Według szacunkowego przeliczenia procentów poparcia na miejsca w Sejmie PiS mógłby mieć ok. 195 mandatów, KO – ok. 164, Polska 2050 – ok. 42, Lewica – ok. 37, a Konfederacja – ok. 22. "Czyli demokratyczna opozycja miałaby ok. 243 miejsc" – analizuje "Wyborcza".

Gdyby wybory odbywały się we wrześniu, chciałoby wziąć w nich udział 68 proc. badanych (w tym 33 proc. zdecydowanie). 12 proc. raczej nie pójdzie głosować, a tyle samo jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach – opisuje "GW".

Sondaż przeprowadzono w dniach 2-7 września 2022 r. na próbie reprezentatywnej 980 dorosłych mieszkańców Polski. Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI), realizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public.

