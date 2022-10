Nowy sondaż: PSL poniżej progu. Kto zyskuje?

Badanie przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, a jego wyniki poznaliśmy w czwartek, 6 października rano.

Pytanie brzmiało: "Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?". Odpowiedzi nie uwzględniają osób niezdecydowanych.

Najnowszy sondaż poparcia

Na Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę głos chce oddać 37 proc. uczestników sondażu, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej firmy. Natomiast na drugą Koalicję Obywatelską chce zagłosować 30 proc. respondentów, a więc o 2 pkt. proc. więcej niż w ostatnim sondażu. W badaniu Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 9 proc. badanych, zatem o 2 pkt. proc. mniej niż w zeszłym tygodniu. Konfederacja Wolność i Niepodległość zanotowała wynik na poziomie 8 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. Z kolei Lewica straciła 2 pkt. proc. i obecnie cieszy się poparciem 7 proc. badanych. Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicję Polską wskazało 4 proc. respondentów (bez zmian). Kukiz‘15 może liczyć na 2 proc. głosów, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. Porozumienie Jarosława Gowina wskazało zaś 1 proc. wyborców (bez zmian).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, w dniach od 30 września do 3 października 2022 roku na panelu internetowym na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięło udział 1 081 osób.

Deklarowana frekwencja

Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła w badaniu 55 proc., co oznacza spadek o 3 pkt. proc.

Na pytanie "Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w wyborach do polskiego parlamentu, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę?" 41 proc. osób odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 14 proc. – "raczej tak".

Czytaj też:

Tusk powinien zostać premierem? Interesujące wyniki sondażu