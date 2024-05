Kogo popierają Polacy? Zmiana lidera w sondażu

W sondażu United Surveys PiS i KO dzieli różnica zaledwie 1,3 pkt. proc. Obecnie prowadzi partia Jarosława Kaczyńskiego, jednak w poprzednim sondażu to KO było liderem.

PiS na czele sondażu

PiS cieszy się poparciem na poziomie 33,3 proc. – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski (w poprzednim sondażu było to 32,1 proc.). To minimalnie więcej niż druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chce bowiem głosować 32 proc. wyborców (ostatnio 32,6 proc.).

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się ponownie Trzecia Droga z wynikiem 11,6 proc. Oprócz tego próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Konfederacja z wynikiem 9,8 proc. oraz Lewica, którą popiera 9 proc. ankietowanych. Ponadto 0,1 proc. uczestników sondażu zapowiedziało, że zagłosuje na inny komitet wyborczy, a 4,2 proc. respondentów nadal nie wie, kogo poprzeć.

– 33 proc. [dla PiS – red.] jest jednak daleko od większości. To także daleko od tych 43 proc., które dałyby samodzielne rządy. To nie bardzo są więc powody do radości. To, że się ktoś urwał ze stryczka, jeszcze wcale nie znaczy, że idzie po zwycięstwo – komentuje prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert wskazuje, że już w wyborach parlamentarnych KO przy wsparciu dwóch mniejszych partii "przeważyła" PiS, które nominalnie wygrało wybory, ale de facto straciło władzę.

Sondaż przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 10-12 maja. Badanie zrealizowano metodą CATI&CAWI na grupie 1000 ankietowanych.

W czerwcu Polacy wybiorą 53 europosłów

Wybory do europarlamentu odbędą się w krajach Unii Europejskiej między 6 a 9 czerwca, w Polsce – w niedzielę, 9 czerwca. W tych wyborach Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 proc. Polacy wybiorą łącznie 53 europosłów.

