"Myślę, że to nie dziwi". Czarnecki z nową funkcją w PiS

Informację przekazała dziennikarom rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Podczas posiedzenia Komitetu Politycznego PiS podjęto stosowną uchwałę.

– Uważamy, że sport jest bardzo ważną częścią życia społecznego. Widzimy bardzo duży potencjał w polskich sportowcach, w polskim sporcie. I chcemy położyć także na to akcent z naszej strony, ze strony politycznej, partyjnej – powiedziała Czerwińska.

Odnosząc się od wyboru Czarneckiego na pełnomocnika PiS ds. sportu powiedziała: "Myślę, że to państwa nie dziwi". I dodał: – Pan Ryszard Czarnecki jest osobą bardzo zaangażowaną w sprawy sportu. Pełni funkcje zarówno w Polskim Komitecie Olimpijskim, jak i w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Jest osobą, która w bardzo zaangażowany sposób uczestniczy w życiu polskiego sportu.

Czarnecki szefem PZPS?

Ryszard Czarnecki obecnie jest europosłem Prawa i Sprawiedliwości, a także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych. Polityk jest powszechnie znany ze swojego zamiłowania do sportów. Europoseł oficjalnie nadal nie potwierdził startu w wyborach na prezesa PZPS, ale – jak podaje wp.pl – to ogłoszenie tej decyzji jest czystą formalnością.

Sam Czarnecki w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że jest namawiany do startu w wyborach przez przedstawicieli szeregu wojewódzkich związków oraz klubów.

– Proponują mi to ludzie, którzy od lat są w siatkówce, dysponują wielkim doświadczeniem, stanowią spory potencjał, mają szereg ważnych koncepcji i pomysłów, jak zdynamizować naszą dyscyplinę. Od dłuższego czasu ze strony znaczącej części polskiej rodziny siatkarskiej słyszę namowy, żebym kandydował. Traktuję to jako ocenę mojej pracy dla polskiej siatkówki w ostatnich czterech latach. To bardzo miłe, ale też mocno zobowiązuje – przyznaje.

