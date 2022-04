Putin na stryczku. Kibice Legii pokazali, co sądzą o agresji na Ukrainę

Podczas pierwszej połowy spotkania na trybunach w Poznaniu kibice Legii wywiesili transparent, na którym ukazany został prezydent Rosji Władimir Putin ze stryczkiem na szyi.

Kibice przygotowali także drugą wersję transparentu. Widać na nim Putina ubranego w koszulkę Spartaka Moskwy. Wszystko dlatego, że Lech Poznań pozostaje w dobrych relacjach ze Spartakiem. Była to szpila właśnie w kierunku rywali legionistów.

Kibice drużyny ze stolicy w jasny sposób pokazali, co sądzą o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Transparent jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

Prezydent Duda: Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą

W sobotę w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyło się spotkanie darczyńców Stand Up For Ukraine. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda. Kampania ma zmobilizować rządy, instytucje, artystów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne do bezpośredniego finansowania działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiadujących.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda podkreślił, że walka ukraińskiej armii z rosyjskim najeźdźcą ma wymiar kontynentalny.

– Dziś stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w obronie nas. Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą – stwierdził.

Prezydent wskazał, że po zakończeniu działań wojennych Ukraina będzie potrzebowała wsparcia społeczności międzynarodowej w odbudowie kraju.

– Ukraina będzie potrzebowała ogromnego impulsu gospodarczego, podobnego do tego, który zaoferowano Europie Zachodniej po II wojnie światowej - nowego planu Marshalla dla Ukrainy. Dlatego dzisiejsza inicjatywa jest bardzo cenna. Cieszę się, że polski rząd wraz z partnerami planuje kontynuację działań i zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Darczyńców dla Ukrainy – powiedział Andrzej Duda.