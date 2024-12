Mentzen nie chce Ukrainy w NATO. "Premier powinien bardzo uważać"

Polityk powiedział na antenie Polsat News, że polityka zagraniczna powinna być prowadzona tylko w interesie państwa polskiego, a nie innych krajów. Poseł Konfederacji stwierdził, że gdyby Ukraina została członkiem NATO, Polska musiałaby interweniować w wojnie z Rosją lub złamać art. 5 NATO.

Mentzen: Premier powinien bardzo uważać na to, co mówi

W tym kontekście prezes partii Nowa Nadzieja odniósł się do deklaracji, jakie padają ze strony Donalda Tuska.

– Premier państwa polskiego powinien bardzo uważać na to, co mówi, a on powiedział, że chciałby, aby Polska zaatakowała w ciągu 24 godzin zaatakowała mocarstwo atomowe. To jest wybitnie niepoważne – powiedział Sławomir Mentzen.

– Mówienie o tym, że Polska w 24 godziny chciałaby Ukrainę w NATO, jest mówieniem, że Polska w 24 godziny miałaby się znaleźć w stanie wojny z Rosją – dodał poseł.

Kandydat Konfederacji: Postawa polskich polityków ws. Wołynia jest skandaliczna

To kolejna krytyczna wypowiedź Mentzena dotycząca polityki władz RP wobec Ukrainy. Parlamentarzysta w podobnym tonie odnosił się do kwestii związanych z polityką historyczną.

23 września w wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda został zapytany o wypowiedź wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że jeśli nie będzie rozwiązana kwestia Wołynia pomiędzy Warszawą i Kijowem, to jego zdaniem nie ma miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej. – Jeżeli ktoś mówi, że będzie blokował dostęp Ukrainy do Unii Europejskiej, to tym samym wpisuje się w politykę Władimira Putina – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Do tych słów odniósł się prezes partii Nowa Nadzieja. "Jeżeli wejście do UE jest dla Ukraińców tak ważne, to niech wreszcie przeproszą za Wołyń, zgodzą się na ekshumacje ofiar i przestaną czcić morderców" – napisał Sławomir Mentzen.

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich ocenił, że postawa polskich polityków ws. Wołynia jest "skandaliczna".

"Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny pokazał, że przekłada interesy Ukrainy nad interesy Polski. Najpierw order dla antypolskiego Wasyla Zwarycza, a teraz twierdzenie, że każdy, kto będzie stawiał jakieś warunki Ukrainie, będzie wpisywał się w politykę Putina" – stwierdził Mentzen.

Czytaj też:

Europa może wysłać na Ukrainę nawet 100 tys. żołnierzyCzytaj też:

Ostre wystąpienie Mentzena w Sejmie: Wybory uznacie tylko jeśli wygra Trzaskowski?