"Od razu by zmiękła". Mentzen ma sposób na Ukrainę

W rozmowie z Interią kandydat Konfederacji na prezydenta wyraził pogląd, że dobrze by było, gdyby głową państwa została w końcu osoba, która nie pochodzi ani z obozu Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej.

Braun poprze kandydaturę Mentzena? "Prędzej czy później"

– Uważam, że jestem tym najlepszym kandydatem, który ma szansę na wejście do drugiej tury, a następnie wygranie tych wyborów – stwierdził.

Zapytany, czy jego kandydatura cieszy się pełną aprobatą pozostałych liderów Konfederacji Sławomir Mentzen przypomniał, że poparcia udzielił mu prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. Co jednak z liderem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem Braunem?

– Podejrzewam, że do tego poparcia prędzej czy późnej dojdzie. Od konwencji z nim nie rozmawiałem, ale to zaledwie kilka dni temu – odparł.

Mentzen o Ukrainie. "To ich problem"

W rozmowie poruszony został też temat relacji polski-ukraińskich. Zdaniem polityka, w tym aspekcie polska polityka zagraniczna powinna ulec zmianie.

– Do momentu, w którym Ukraińcy nie przeproszą nas za Wołyń, nie umożliwią ekshumacji ofiar Wołynia, przekonałbym do tego, żeby natychmiast rozpocząć remont linii kolejowej pomiędzy Rzeszowem a Lwowem. Przekonany jestem, że Ukraina od razu by zmiękła – powiedział Sławomir Mentzen.

Odnosząc się do wojny z Rosją lider Nowej Nadziei stwierdził, że Ukraina broni w niej swojej wolności. On jednak – jak podkreślił – jako polityk polski, będzie prowadził polską narrację i w polskim interesie. – Bo są dla mnie znacznie ważniejsze, niż ukraińskie interesy. To jest ich problem – podsumował.

Przypomnijmy, że decyzję o wskazaniu Sławomira Mentzena na kandydata Konfederacji w zaplanowanych na przyszły rok wyborach prezydenckich Rada Liderów partii podjęła 20 sierpnia.

