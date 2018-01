Hiszpańska prasa: Cristiano Ronaldo odchodzi z Realu Madryt

O sprawie informują hiszpańskie media. Gazeta AS podała, że Ronaldo przekazał swoją decyzję kolegom z drużyny. Piłkarz podobno chciałby powrócić do swojego dawnego klubu - Manchesteru United.

Florentino Perez obiecał Portugalczykowi nowy, lepszy, kontrakt po tym, jak „Królewscy” zdobyli puchar Ligi Mistrzów. Od tamtego czasu jednak do podpisania nowej umowy nie doszło, mimo że Ronaldo w publicznych wypowiedziach wielokrotnie wspominał, że czeka na decyzję Pereza.

„Jeśli to możliwe, to bardzo chciałbym zakończyć karierę w Madrycie. Ale ta decyzja nie zależy ode mnie, to nie ja rządzę w klubie” – powiedział kilka tygodni temu na konferencji prasowej.

Ronaldo jest obecnie piątym najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie.